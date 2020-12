Considera AMLO "un milagro" de Navidad la llegada de la vacuna covid-19

México.- Este 24 de diciembre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió un mensaje de Navidad vía Twitter en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, donde entre otros temas consideró que la llegada de la vacuna covid-19 al país "es un milagro".

El líder del ejecutivo federal dijo que durante estas fechas decembrinas se festeja la llegada al mundo de una persona de valores, haciendo referencia a Jesucristo, pero inmediatamente después resaltó que son festividades solo relacionadas con "lo religioso".

Esto último, pues el hijo de Dios se preocupaba por los desposeídos, quienes tenían enfermedades y los que sufrían, mediante la inculcación de fe, justo como lo hacía el exPresidente de México, Benito Juárez.

Con respecto al coronavirus, expresó que el tener la vacuna contra el covid-19 en menos de un año dentro de territorio nacional "es algo inédito", incluso, lo calificó como "un milagro". Aunque no esto no significa que no diera el crédito a las personas que se encargaron de hacer la investigación y desarrollar el fármaco.

Con respecto al medicamento de Pfizer, AMLO repitió que los los antes mencionados serán el primer junto poblacional, junto a los adultos mayores, en recibirlo.

López Obrador también recordó que México tiene un pueblo que ha resistido los problemas que le llegan gracias a su fortaleza emocional, en un intento de alentar a todos los que fueron afectados por la pandemia.

Por otro lado, Gutiérrez Müller esperó que todos pasen una "noche buena" ese 24 de diciembre, en un juego de palabras que precedió a un comentario polémico, ya que aseguró que la pandemia no es motivo para no festejar esta época.

Con un sólido ¡ánimo!, tanto AMLO como su esposa marcaron el final de los poco más de 4 minutos que dura el video publicado en sus redes sociales, y con ello, dando como concluido el mensaje de Navidad 2020.