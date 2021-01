Considera diputada que médicos privados no son prioridad en aplicación de vacuna Covid-19

México.- La diputada federal por Puebla del Partido Encuentro Social (PES), Nay Salvatori, generó polémica en las redes sociales luego de que grabara un video en el que mencionaba que los médicos que dan sus consultas en consultorios privados no son prioridad en la primera etapa de la campaña de vacunación contra Covid-19 que actualmente se lleva a cabo en México.

A través de su cuenta oficial de TikTok (naysalvatori), la servidora pública poblana grabó un corto video en el que respondía a la inquietud que tienen muchos ciudadanos respecto a por qué motivo se está inmunizando con el antígeno a personal de salud que labora en centros hospitalarios del gobierno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (Presume AMLO primer lugar de México en vacunación Covid-19 en Latinoamérica)

¿Chumel Torres rescata el video en el que la diputada Nay Salvatori opina que los médicos privados no deben ser vacunados antes que los públicos contra Covid-19/ Fuente: Twitter @ChumelTorres

Ante la interrogante, la mujer de 35 años contestó que eso se debía a la diferencia salarial que existe entre un médico que atiende en un hospital de gobierno y el que atiende en uno privado, puesto que, argumentó, mientras el primero gana lo mismo así atienda a miles de pacientes; el segundo, por el contrario, recibe una cuota por cada persona que consulte con él.

No obstante, lo que más causó indignación y enojo en diversas plataformas virtuales fue que la petista enfatizó que, de acuerdo a lo que había expuesto, un doctor que atiende en el sector privado, si es que llegara a contagiarse del SARS-COV-2, indudablemente tendría los recursos para atender debidamente la afección y a uno que ejerce su trabajo en el ámbito público no.

Para finalizar, Salvatori destaca que México tiene un gobierno justo, puesto que, justifica, en otras administraciones "estarían lucrando" con las vacunas anti Covid-19.

Cabe mencionar que la respuesta de la diputada se hizo más viral debido a que su corto videomensaje fue tomado por el youtuber mexicano José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, quien de una forma muy poco cortés, hay que decirlo, arremetió contra la poblana diciendo que lo que ella había comentado era un insulto para todo el personal médico que, aunque trabaje en el sector privado, también se tiene que enfrentar todos los días contra la contingencia sanitaria y sus estragos. Además de ello, el influencer, pidió "amablemente" que callaran a Nay Salvatori por el "amor a Dios".

Ante la publicación de Chumel, Salvatori le respondió calificándolo de misógino y reprochándole que los comentarios que hizo respecto a su video se debía a que "extraña sus chayotes", motivo por el cual, según lo escrito por la diputada, al presentador le gusta crear controversia y dividir las opiniones de los ciudadanos. Asimismo la mujer de 35 años burlándose del comediante le refirió que ellos dos tenían en común que, mientras ella era diputada de la Cuarta Transformación, él era un "periodista de cuarta". Por último, lo invitó a aprender a respetar a las mujeres.

Por su parte, de nueva cuenta, a través de su cuenta en la famosa plataforma de videos cortos, la diputada Nay Salvatori difundió un video aclarando que ella en ningún momento insinuó que se debía de excluir a los médicos privados de la campaña de vacunación Covid-19, si no que, únicamente expuso que los profesionales de la salud que atienden en nosocomios públicos están más expuestos a contraer el virus que los que lo hacen en los de paga.

La diputada Nay Salvatori aclara el malentendido con el video en el que menciona que se debe vacunar primero a los médicos del sector público que a los del privado/ Fuente: Twitter @Naysalvatori

Salvatori hizo un llamado para que las personas que se habían molestado con su anterior video se calmaran y no se pusieran "agresivos" en sus insultos hacia su persona, justificando, a su vez que su enojo pudo deberse a que ella misma no supo explicar bien su punto de vista respecto al tema. Para finalizar el video de menos de un minuto, al petista se disculpó con todos aquellos que se sintieron ofendidos con lo que mencionó y aclaró que si se diera el caso que tuviera que cederle su lugar a un médico particular para que este se pudiera inyectar la vacuna con mucho gusto lo haría.

Leer más: (Confirma AMLO que vacunación masiva contra el Covid-19 empezó con casi 100 mil empleados de la salud)

Cabe destacar que en el texto que acompaña al último video, la diputada de 35 años advierte que los comentarios de "odio" que le hicieron en su anterior video, se deben a la pre campañas y subrayó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza que las vacunas sí contengan lo que dicen que tienen, no como los gobiernos del PRIAN que "inyectan agüita".