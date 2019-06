Construyamos un nuevo federalismo con una reforma municipalista

MAZATLÁN.- La Estrategia Nacional de Seguridad Pública lo dice claramente: “enfrentaremos el reto de la inseguridad coordinadamente con las autoridades estatales y municipales, sin repartir culpas ni eludir responsabilidades”, parafraseó la senadora Imelda Castro Castro, senadora por Sinaloa, al insistir que en la construcción de un nuevo federalismo en México se debe empezar por una gran reforma municipalista.

En su participación durante el Segundo Foro Regional sobre Federalismo y Seguridad, organizado por Periódicos Asociados en Red (www.par.mx), que tuvo lugar en el Mazatlán International Center, dijo que este esfuerzo de los medios de comunicación es muy importante pero planteó iniciar desde el Senado de la República encuentros donde los legisladores puedan estar escuchando a los expertos, mesas donde definitivamente no deben faltar los presidentes municipales ni los gobernadores.

“Me parece que el gran reto del federalismo está ahí en la parte más local, en la célula del municipio, porque me parece que ahí se sintetizan los grandes problemas, los grandes retos en este tema”, destacó.

La legisladora de Morena, que participó en la primera parte del foro junto al senador del PRI, Mario Zamora Gastélum; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, y el doctor José María Serna, investigador de la UNAM, indicó que el federalismo no solo es organizar sino también reestructurar el Estado, y puntualizó que precisamente en esa etapa es en la que se encuentra en este momento México.

En Mazatlán se realizó el Segundo Foro Regional sobre Federalismo y Seguridad, organizado por Periódicos Asociados en Red (www.par.mx).

“Me preguntaban los periodistas en relación al tema de los recursos financieros que no llegan a los estados, a los municipios, y yo les decía: ‘cuando no hay ningún cambio de gobierno, el año fiscal empieza en el mes de marzo; cuando hay cambio de gobierno, el año fiscal empieza en abril o mayo; pero cuando hay cambio de régimen, es un proceso de restructuración, de reingeniería, de cambio de transición, etcétera. Y creo que en este momento, en materia de seguridad y federalismo, estamos en un cambio de régimen que significa reestructurar el Estado”.

Castro Castro resaltó el trabajo realizado en la materia desde el Senado de la República, al mencionar que al menos se ha impulsado un paquete de grandes reformas en materia de seguridad, encabezadas por la creación de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Registro de Detenciones y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, donde se plantea de manera muy puntual la participación de municipios y estados.

“Lo que sigue es revisar las legislaciones estatales y sobre todo las legislaciones municipales. Ese es el momento legislativo que tenemos y hay el compromiso del Senado de la República de escuchar los diferentes planteamientos para que podamos entrar en esta materia de seguridad pública para lograr la paz y reconciliación del país”, dijo la senadora por Sinaloa.

La senadora Imelda Castro planteó una reforma al artículo 115 constitucional.

Señaló también que en realidad lo que se necesita es un nuevo pacto social en México, porque están muy deterioradas las relaciones en los municipios, en los estados, en las regiones, la cooptación de esas relaciones por los poderes fácticos, el crimen organizado particularmente y los poderes territoriales y regionales, que se requiere llegar a un nuevo pacto federal.

La senadora de la República dijo que sí es importante el tema fiscal en este análisis, pero pidió no solo ver el tema del dinero y evitar cometer los mismos errores del pasado.

Por ello coincidió con el doctor José María Serna de la UNAM, en el sentido de que es un tema de facultades de los municipios, “es un tema de que en el reparto de facultades, de atribuciones, de funciones, el gran rezago lo tienen los municipios, por eso creo que metodológicamente valdría la pena trabajar a la inversa.

Dijo que primero va la reforma municipal en este tema, porque si no hay una reforma de la concepción que tenemos sobre el municipio moderno, si no reformamos en este caso el 115 constitucional, donde vamos a ver el tema fiscal y el tema de la seguridad tal y como él lo viene planteando, va a ser imposible dar respuestas adecuadas si no hacemos una reagrupación de los municipios de nuestro país”.

“Lo digo y lo afirmo aquí y los convoco a analizar toda esta legislación porque desde nuestro punto de vista implica fortalecer el federalismo. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque proteger las libertades, proteger los derechos de los mexicanos, es el objetivo de todo federalismo. Si no se cumple este objetivo, entonces el sistema no funciona, por eso, la visión transversal que tienen todos estos instrumentos legislativos y de gobierno es el tema de ver a la seguridad pública como un derecho humano y no solo como un tema de control social”.

Imelda Castro Castro finalmente dijo que desde el Senado se toma la palabra para que se pueda trabajar conjuntamente en la construcción de una propuesta de reforma del federalismo mexicano, empezando por una gran reforma municipalista de México.