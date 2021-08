Consulta de revocación de mandato de AMLO es una "payasada": PAN

México.- El panista Jorge Romero Herrera consideró que la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo mes de marzo de 2022 es "una payasada", por lo que aseguró que Acción Nacional ya no le hará "el caldo gordo" al presidente Andrés Manuel López Obrador con este tipo de temas.

El legislador sostuvo que a la oposición no le interesa revocarle el mandato al jefe del Ejecutivo, pues enfatizó que en el 2018 los mexicanos votaron por él, por lo que lo que debería hacer es quedarse y hacer su trabajo.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para W Radio, el próximo líder del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que a su partido lo único que le importa es que el presidente López Obrador termine su sexenio y que haga bien su trabajo.

En este sentido, sostuvo que los panistas no quieren que le vaya a mal al morenista, ya que enfatizó que desear eso sería como ser "suicidas", sin embargo, expresó su esperanza de que el mandatario federal entienda que existen voces que no están de acuerdo con su politica, pero que eso no significa que sean "malvados".

En este tenor, Romero Herrera afirmó que a partir de la entrada de la próxima Legislatura la oposición a la Cuarta Transformación "sabrá a qué ponerle atención y a qué ya no", de ahí que resaltó que a partir de septiembre una rifa de avión o una consulta popular serán temas irrelevantes.

Lo anterior, pues señaló que lo que quiere López Obrador es llevar él la agenda, mientras que los detractores del gobierno federal consideran que los temas de salud y economía de los mexicanos son más importantes que los políticos.