Consulta de revocación de mandato de AMLO fue un completo fracaso: Ricardo Anaya

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés aseguró que la consulta de revocación de mandato de AMLO fue un "completo fracaso" aunque el presidente se niegue a aceptarlo, pues el ejercicio democrático contó con una participación mucho menor que la que obtuvo el morenista cuando llegó a la presidencia de México.

A través de un nuevo video publicado este lunes 11 de abril de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya resaltó que en la consulta de revocación de mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo tan sólo 14 millones de votos, en contraste con los 30 millones que se llevó en las elecciones de 2018 y los 21 millones que obtuvo Morena en 2021.

"Aunque López Obrador no lo quiera aceptar, la consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso. En 2018, López Obrador tuvo 30 millones de votos. Tres años después, en 2021, su coalición ya sólo tuvo 21 millones de votos. Y ayer, en la revocación de mandato, tuvieron apenas 14 millones de votos", dijo Anaya sobre la revocación de mandato de AMLO.

El panista enfatizó que ni siquiera el "acarreo", la "propaganda ilegal", el uso de aviones de las Fuerzas Armadas con fines proselitistas y las "amenazas" a los beneficiarios de programas sociales del gobierno fueron suficientes para que se alcanzara la participación deseada en la consulta. "Tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años", subrayó.

Ricardo Anaya también señaló que el nivel de participación ciudadana en la consulta estuvo muy lejos de alcanzar el 40% que se necesitaba para que el resultado sea vinculante, de manera que la revocación de mandato de AMLO fue un desperdicio de recursos públicos.

En ese sentido, aseguró que el proceso fue "una farsa y un fraude", e incluso comparó la celebración de AMLO de los resultados con la de Porfirio Díaz cuando obtuvo la "victoria" en las elecciones de 1910, que desataron la Revolución Mexicana tras sus más de 30 años en el poder.

"Para acabarla de amolar, el porcentaje de participación quedó lejísimos del 40% que es necesario, de acuerdo con la ley, para que los resultados de la consulta sean obligatorios: o sea, fue dinero tirado a la basura. Dijimos que sería una farsa y un fraude y eso fue, una farsa y un fraude, no hay duda, el nombre de la obra es 'fracaso', y no nos salgan con el cuento de que una abrumadora mayoría votó a favor del presidente, porque suena a cuando Porfirio Díaz presumió su 90% de votación a favor en 1910", comentó.

Alrededor de 14 millones de ciudadanos participaron en la consulta de revocación de mandato de AMLO. Foto: Cuartoscuro

El excandidato presidencial del PAN resaltó que 8 de cada 10 mexicanos no participaron en la consulta de revocación de mandato, lo que interpretó como un mensaje por parte de los mexicanos de "no avalar la farsa" y expresar el rechazo a dicho ejercicio.

Ricardo Anaya criticó que los morenistas han recurrido a culpar al Instituto Nacional Electoral por la escasa participación ciudadana, pues acusan al órgano electoral de no haber dado suficiente difusión a la revocación de mandato de AMLO, lo cual el INE negó rotundamente ayer al calificar la consulta como un éxito en su organización.

"La realidad es que 8 de cada 10 mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer, decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia, se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar nuestro rechazo. Ahora, tal y como lo anticipamos, ¿a quién le están echando la culpa del fracaso? Pues claro, ya le están echando la culpa al INE, a pesar de que el INE cumplió ejemplarmente con su deber", aseveró Anaya.

El panista insistió en que los mexicanos deben defender al INE con el fin de que las elecciones de 2024, en las que él quiere participar como candidato a la presidencia de México, "no sean una farsa como lo fue esta consulta cara, inútil y amañada".

"López Obrador no contaba co que a los mexicanos les está quedando cada vez más claro que este gobierno no sólo da pésimos resultados, también engaña y miente. Esta consulta nos demuestra que Morena va en picada, que ya van de salida. Un México mejor sí es posible, 2024 vamos a ganar, ténganlo por seguro", declaró Ricardo Anaya sobre las elecciones de 2024.