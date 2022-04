Consulta de revocación de mandato fue un éxito organizativo: Lorenzo Córdova

"Al Instituto Nacional Electoral no le importa el resultado, al INE no le importa quién gana ni quién pierde en las contiendas, lo único que nos importa es que la competencia sea legal y que se respeten las reglas", expresó Córdova sobre la revocación de mandato.

El presidente del INE subrayó que "en México no hay fraudes electorales, pero sí observamos conductas fraudulentas", por lo que pidió a los integrantes de partidos políticos y ciudadanía que "no se engañen", pues la sociedad mexicana ha aprendido mucho sobre elecciones en tres décadas, de manera que sabe distinguir entre conductas imparciales y conductas ilegales y antidemocráticas.

En ese sentido, insistió en que es "rotundamente falso" que el INE no haya cumplido con su deber constitucional y legal de dar difusión a la consulta de revocación de mandato y promover la participación de la ciudadanía, como acusaron diversos políticos de Morena y el propio presidente AMLO.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.