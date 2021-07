Consulta popular busca esclarecer los hechos del pasado"; Santiago Nieto llama a votar el 1 de agosto

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto aseguró que aunque los delitos de cometieron los expresidentes ya son prescritos, el participar en la consulta popular ayudará a esclarecer muchos de los hechos cometidos por los exmandatarios.

Fue a través de su cuenta de Twitter en donde el funcionario llamó a la población a participar en la consulta del próximo 1 de agosto.

"Muchos de los delitos que hubieran cometido los ex presidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una Consulta de la verdad, en temas de corrupción en México".

Asimismo, añadió en otra publicación que los ciudadanos deben ejercer su derecho para impulsar la democracia; "1 de agosto. Consulta Popular. Debemos ejercer nuestros derechos. Impulsar la democracia directa como complemento de la representativa".

Cabe recordar que al igual que Santiago Nieto, el INE aclaró que este próximo ejercicio democrático no significa que se vaya a enjuiciar a los ex mandatarios, por lo que pidió no confundir la intención de la consulta.

“¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

“Ojala que no se confunda la gente, porque lo que se va a encontrar el día de la elección es esa pregunta no otra”, indicó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.