Consulta popular de AMLO para enjuiciar a ex presidentes costará millones

La consulta popular que promueve Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los ex Presidentes de México y que fue aprobada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación podría costar unos 8 mil millones de pesos.

El consejero electoral Uuc-kib Espadas comparó el gasto con el de un proceso electoral ordinario que para el 2021 será de 8 mil 168 millones de pesos.

"No hay un presupuesto; un proceso ordinario sí cuesta 8 mil millones de pesos y sobre esto trabajaremos para lograr un proceso de consulta que tiene mucha semejanza con un proceso electoral federal", expuso ayer el consejero.

La consulta, dijo Espadas, es un ejercicio sin precedentes y el INE tendrá que hacer una candelarización de las tareas con base en lo que se gasta en una elección ordinaria.

La ley establece que las consultadas deben ser organizadas por el INE, y aunque hay propuestas para que se realice el 6 de junio, el mismo día de la elección federal, la Constitución señala que se debe hacer el primer domingo de agosto.

José Antonio Crespo, analista político e historiador, calificó de absurdo el gasto que se tendría que hacer. "Es absurdo, porque para ir a contestar una pregunta que además no dice nada, que ya la desvirtuaron, que ya no tiene sentido (...) La otra pregunta podía tener un sentido político y todo eso, pero como decidieron los Ministros que sí violaba la Constitución, entonces la cambiaron por una que no la viola, pero que no dice nada", indicó el también profesor del CIDE.

"Es una consulta de todo el pasado, todos los actores políticos, todas las decisiones, no pone límites, no dice desde dónde y hasta cuándo, no dice nada. Es ir a votar y decir: 'Sí quiero que se revise la historia de México más allá de lo que sabemos'. ¿Y eso va a costar 8 mil millones de pesos en vez de medicinas? Es absurdo", apuntó Crespo.

Reconoció que el costo es alto porque al ser consulta constitucional debe ser organizada de manera similar a una elección federal. Criticó además que no sea vinculante, lo que vuelve inútil el gasto.

Abogados reprueban decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Mientras la Barra Mexicana de Abogados (BMA) reprobó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aprobar la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador para someter a consulta popular la investigación de hechos del pasado.

"En una decisión muy dividida, la SCJN decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad. Al adoptar una decisión sin argumentos, no solo se dio la espalda a sí misma y a sus decisiones precedentes en la materia, sino que le dio la espalda a la imparcialidad con el ánimo de evitar una confrontación con el poder político, perdiendo en ello su independencia", reprochó.

La Barra agrupa a más de tres mil abogados, y tradicionalmente ha sido considerada la más importante del país. El pronunciamiento, fechado el jueves y firmado por el presidente del colegio, Héctor Herrera Ordóñez, señala que la consulta popular es un mecanismo de democracia participativa que debe estar sometido al respeto y protección de los derechos humanos. Reforma/Guadalupe Irízar.