Resultados de consulta por termoeléctrica dicen sí; opositores dicen no

México.- Opositores a la construcción de una central termoeléctrica en el estado de Morelos, dieron la espalda este domingo a la segunda y última jornada de la consulta ciudadana que llevó a cabo el Gobierno mexicano este fin de semana, y que arrojó como resultado sí a la construcción.

Habitantes opositores del poblado de Amilcingo, del municipio de Yecapixtla, quienes forman parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, cumplieron una jornada informativa para intentar detener la obra y como forma de protesta quemaron dos urnas y obligaron a cerrar otras ocho cercanas a la comunidad de Huexca, donde se ubica el proyecto.

Su posición, conocida por el Gobierno mexicano, se endureció en tras el asesinato del líder social y defensor del medioambiente Samir Flores, un firme opositor a la obra.

Ante el crimen de Flores, los pobladores del municipio de Temoac y amigos y compañeros del activista en el Frente exigieron al Gobierno mexicano la cancelación de la consulta y advirtieron que, de llevarse a cabo, tratarían de impedirla o boicotearla, acciones que llevaron a cabo sábado y domingo en comunidades de Morelos.

Nostros decimos no a la consulta, no a la termoeléctrica, no al acueducto y no al gasoducto, dijo Jorge Velázquez, vocero del Frente a medios.