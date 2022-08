Consultorios de farmacias son un gran engaño y riesgo para la salud: Hugo López-Gatell

"No podemos cancelarlas de tajo, lo deseable es que no existan", aseveró.

A pesar del riesgo que representan para la salud de los mexicanos, reconoció que no es posible cancelar estas farmacias de forma inmediata, pues actualmente no hay "una oferta suficiente de médicos e instalaciones de salud públicas" en el país.

Advirtió que hay algunas farmacias que incluso no cobran por la consulta médica y la promocionan como "asesoría médica gratuita", sin embargo, los pacientes suelen salir con recetas de 6 a 15 medicamentos que muchas veces no son indicados de forma correcta.

"El personal de salud está bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos , porque ese es el interés principal, no es dar consulta, no es resolver problemas de salud", criticó.

López-Gatell también criticó las condiciones laborales de los médicos que trabajan en farmacias, ya que asegura que no cuentan con prestaciones laborales, no generar antigüedad y son presionados para desempeñarse como agentes de ventas de medicamentos.

"Alguien que tiene diabetes, hipertensión, o una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver e incluso podrían poner en peligro su salud y su vida , esto está documentado", insistió.

A manera de ejemplo, el funcionario mencionó que enfermedades como diabetes, hipertensión o enfermedades crónicas no podrían ser resueltos en los consultorios de las farmacias, e incluso podría empeorar la salud de los pacientes.

" En realidad es un gran engaño , los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia", sentenció el subsecretario de Salud.

Cuestionado sobre el tema en La Mañanera de AMLO del 16 de agosto de 2022, Hugo López-Gatell acusó que los consultorios de las farmacias pertenecen a empresas cuyo principal objetivo es la venta masiva de medicamentos , por lo que no buscan resolver problemas de salud graves .

México.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que las consultas médicas en farmacias son "un gran engaño " y ponen en riesgo la salud de las personas, pues asegura que no ayudan a atender los problemas médicos graves.

