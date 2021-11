Contagios de Covid-19 en niños alcanzan sus niveles más altos en México

Por ahora, Juan Carlos Lona Reyes, también médico cirujano, partero y académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, indicó que tener un esquema de vacunación SARS-CoV-2 va a permitir que el organismo tenga cierto tipo de defensas ante la infección, que si bien esto no quiere decir que el paciente no se infecte, posiblemente la gravedad que presente la infección sea menor, lo que puede impactar positivamente sobre los servicios de salud. “Es probable que ya se tengan menos pacientes hospitalizados, menos requerimientos de terapias intensivas, sin embargo, con este virus no podemos asegurar nada, puede haber variaciones genéticas, puede haber nuevas cepas que cambien otra vez el panorama”, señaló.

Hay diferentes estrategias que son de utilidad para tratar de prevenir que un paciente se infecte o tratar de prevenir que un paciente tenga una infección grave. Lona Reyes indicó para Debate que es indudable que en algún momento las infecciones virales se van a presentar, no obstante, apuntó que existen estrategias para mantener a niños sanos, como cuidar el estado de nutrición, que es tener una buena alimentación, pero también cuidar que no haya sobrepeso. Detalló que el sobrepeso actualmente puede condicionar un estado de inflamación crónico, que de alguna forma baja las defensas del organismo.

En el desglose de cifras de la Secretaría de Salud en México, se encontró que de acuerdo con la clasificación del resultado del laboratorio, del 12 de abril de 2020 al 31 de octubre de 2021 se registraron 80 mil 010 casos positivos; 210 mil 830 no positivos, mil 247 con resultado pendiente y 14 mil 198 con resultado no adecuado. Llama la atención la clasificación “No aplica (caso sin muestra)” de 524 mil 438 menores de 0 a 17 años.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.