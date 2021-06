Contempla INE no instalar 300 casillas por conflictos sociales y de inseguridad

México.- El secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, dio a conocer que se tiene previsto no poder instalar al menos 300 casillas electorales este domingo 6 de junio.

Señaló que se tomó la decisión de no colocar las tres casillas correspondientes a Aguililla, Michoacán, esto debido a la situación de violencia producida por grupos criminales en la zona, además de que los accesos carreteros se encuentran bloqueados haciendo imposible introducir las boletas y demás artículos necesarios para la jornada electoral.

En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, expuso que es necesario diferenciar entre los conflictos sociales y las amenazas de violencia o riesgos por inseguridad criminal.

En este sentido, enfatizó que, al día de hoy, el órgano electoral no ha recibido ningún reporte sobre casillas que no se vayan a poder instalar por el clima de inseguridad, sin embargo, aclaró que en regiones como Chiapas, Oaxaca y Michoacán se han venido presentando querellas sociales.

Ante esta situación, adelantó que se convino en no colocar los espacios electorales en tales zonas. Asimismo, confió en que no sucedan hechos de esta naturaleza en el estado de Guerrero.

Explicó que, en el caso particular de Oaxaca, fueron los consejos distritales los que tomaron la decisión de no instalar 24 casillas, lo cual contó con el respaldo del INE, pues son los primeros los que analizan las condiciones y circunstancias concretas que se presentan en dichos lugares, para determinar si se pueden o no colocar.

Por su parte, en el caso especifico de Aguililla, Lorenzo Córdova recordó que esta población enfrenta una dura ola de violencia ocasionada por los conflictos entre cárteles de la droga. No obstante, aseguró que si bien al INE le toca realizar las elecciones, subrayó que los problemas de seguridad no competen al organismo.

En este sentido, enfatizó que las autoridades de seguridad pública son las que deben garantizar que se tengan las condiciones idóneas para que los ciudadanos acudan a las urnas, por lo que es a estas a las que el INE les pide que propicien un contexto de paz.

El consejero presidente aseveró que la autoridad electoral debe respetar las decisiones que los consejos distritales toman respecto a la instalación o no de las casillas en lugares en los que no se cuentan con las condiciones para ello, esto debido a que, de lo contrario, "serían instigadores de la violencia y la conflictividad social".

Sin embargo, Lorenzo Córdova sostuvo que las elecciones no deben ser tomadas como pretexto para que incentiven problemas sociales, ya que expuso que tales demandas son parte de la obligación del gobierno.

Por último, recordó que en estos últimos días un grupo de normalistas atacaron y quemaron un módulo del INE, por motivos que no se relacionan con la jornada electoral, sino con la liberación de sus compañeros. Ante este tipo de situaciones, señaló que el órgano no pude exponer a los ciudadanos votantes ni a los funcionarios de casillas.