"¡Conteste!": Lilly Téllez encara a Citlalli Hernández por campaña contra "traidores a la patria"

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, confrontó a la morenista Citlalli Hernández en el Senado para exigirle una explicación por la "campaña de odio" que inició contra los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica de AMLO, a los que tildó de "traidores a la patria".

Desde el Pleno del Senado de la República, Lilly Téllez inició la confrontación al usar su intervenció para acusar a Citlalli Hernández de iniciar una campaña de odio contra los diputados de la oposición por votar en contra de la reforma eléctrica, amenazando con "exhibirlos" y "boletinarlos" por votar en contra de "los deseos" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es un gran tema a nivel nacional lo que ha provocado la senadora Citlalli Hernández al iniciar una campaña en la que ella misma ha calificado, ha dicho que va a boletinar a todos los legisladores que voten en contra de los deseos del presidente de la República", dijo Téllez contra Hernández.

La panista cuestionó a la senadora de Morena sobre qué planea hacer después de "boletinar" a los legisladores de la oposición, exigiéndole responsabilizarse y tomar acciones para "frenar la campaña de odio".

"Le pregunto, senadora Citlalli Hernández, ¿cómo usted se va a responsabilizar por los efectos agresivos contra los legisladores jque usted ha boletinado? ¿Cómo se va a responsabilizar y qué acciones va a tomar para frenar la campaña de odio que ha emprendido usted contra todos los legisladores que han votado en contra de los deseos de López Obrador?", insistió.

Aunque hubo quienes intentaron disuadir a Lilly Téllez de pronunciar su discurso, la senadora reaccionó alzando aun más la voz y reiterando sus cuestionamientos hacia la morenista, a quien le reprochó que "no tiene derecho" a estigmatizar a los diputados que hayan votado en contra de la reforma eléctrica de AMLO.

La senadora incluso cuestionó cómo Hernández planea hacerse responsable de las posibles agresiones físicas que sufran los diputados "boletinados" en la campaña que los exhibiría como "traidores a la patria".

"Esa campaña que ha utilizado usted, que ha iniciado, ¿qué sigue después de boletinar? (...) La senadora Citlalli Hernández inició una campaña de persecución y de odio contra todos los legisladores mexicanos que votan conforme a su derecho y representando a los habitantes de México, y no tiene derecho a estigmatizarlos, ¿cómo se va a responsabilizar por el odio que ha sembrado? ¿Cómo se va a responsabilizar por las consecuencias en la integridad física de los legisladores? ¿Cómo lo va a hacer? ¡Conteste y asuma su responsabilidad!", la senadora del PAN.

Citlalli Hernández responde

La senadora de Morena no se quedó callada y respondió a Lilly Téllez, cuyas acusaciones rechazó, acusando a la "oposición clasista" de difundir el odio.

Así mismo, Hernández reafirmó que los diputados que votaron contra la reforma eléctrica son "traidores a la patria" y afirmó que "la ciudadanía lo sabe", pero esos legisladores no, ya que asegura que "viven en el auto engaño", por lo que los retó a salir y preguntarle a la gente sobre el tema.

"El tema es que ustedes no salen de la burbuja, viven en el auto engaño, viven con los bots financiados, que nada más hablan en redes sociales. Ustedes no saben lo que opina la gente, salgan y pregúntenles qué opinan de haber votado en contra de esta reforma energética. Salgan y pregúntenles si son traidores a la patria, y si no, arguméntenles", respondió Citlalli Hernández a Lilly Téllez.