Continúa UIF investigación contra Samuel García; no se ha presentado denuncia: Santiago Nieto

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aclaró que la investigación en contra del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aún continúa su curso, por lo que aseguró que no se ha interpuesto ninguna denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Hace dos horas la FGR emitió un comunicado en el que daba a conocer que abrió carpetas de investigación en contra de García Sepúlveda y el suspirante de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León", Adrián de la Garza, por la presunta comisión de delitos electorales.

En cuanto al primero, el documento precisaba que una de las denuncias venía de parte de la UIF en la que se señalaba el supuesto uso de recursos ilícitos en la campaña del ex senador del partido MC. El señalamiento también abarca a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su esposa, Mariana Rodríguez.

En entrevista con Milenio, Santiago Nieto reveló que todavía no se ha presentado una denuncia formal en el caso de García Sepúlveda, esto debido a que las indagaciones no han concluido aún.

No obstante, informó que recibieron una solicitud de la Fiscalía para que entreguen información concreta de los movimientos financieros de este suspirante, petición que, de acuerdo con Nieto Castillo, se fundamenta en las múltiples denuncias que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ha recibido, no obstante, precisó que como se trata de una investigación que no ha llegado a su fin únicamente proporcionaron "una parte".

Por su parte, referente al caso del candidato del PRI y PRD, Adrián de la Garza, el titular de la UIF, indicó que la dependencia no cuenta con ninguna indagatoria en su contra, ya que no se ha presentado alguna alarma en el sistema financiero.

En este sentido, expuso que si después de que la FGR comience una investigación formal contra dicho candidato, solicita a la UIF que lleve a cabo una indagatoria o proporcione datos en especifico, deberán entregarla como se hace en todos los casos.