Continuará Michoacán con reforma de 2013 

Cd. de México, México.-En Michoacán se seguirá aplicando la reforma educativa, pese al memorándum que firmó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.



El Mandatario local sostuvo que la instrucción del titular del Ejecutivo federal pone en incertidumbre al sector educativo del País.



"Nosotros tenemos que cumplir la ley", dijo en entrevista tras encabezar la reinstalación del Consejo Estatal de Salud.



El perredista aseguró que en su Administración esperarán a que se aclare la problemática y que se apruebe una nueva legislación en la materia.

Tenemos el compromiso de que ningún niño ni niña se quede sin clases, por eso seguimos atendiendo de manera puntualmente al sector educativo.



Esta tarde a través de la @SE_Michoacan continuamos pagando a maestros interinos que de febrero al día de hoy han prestado sus servicios. pic.twitter.com/8WFQo1jzv3 — Silvano Aureoles (@Silvano_A) April 17, 2019



"No puede el Presidente o no puede el titular del Ejecutivo enviarles un documento a sus subordinados diciéndoles que no cumplan la ley, que no apliquen la ley. Eso está un poco extraño. No va a faltar alguien interponga un amparo.





"El Presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y no puede mandar un documento diciendo que ahora no la cumpla. No le hallo lógica no le hallo encuadre ", expuso tras participar en el evento donde resaltó la dignificación de 430 Centros de Salud en 113 municipios del estado.



Criticó que si el memorándum era un tema interno y político no tenía porque difundirse en un video en redes sociales.



En el tema educativo local, Silvano expuso que el próximo martes 23 de abril se reunirá con el titular de la Secretaría de Educación Púbica, Esteban Moctezuma, para analizar el conflicto educativo de la entidad.



El ex legislador sostuvo que tanto la federación como su Gobierno tienen tres meses para definir si la nómina de todos los profesores de Michoacán se vuelve federal.



Consideró que se está viviendo una oportunidad para plantearse una reingeniería total del sistema educativo nacional.



En el tema de salud, el Mandatario local cuestionó cómo el Gobierno federal garantizará el abasto de medicamentos de manera universal y se modificarán las claves para atender enfermedades más comunes.