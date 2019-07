Contra el fraude electoral y la corrupción: Imelda Castro Castro

Culiacán, Sinaloa.- Imelda Castro Castro, senadora morenista por Sinaloa, afirmó que haber trabajado contra los delitos de fraude electoral y corrupción, cuando exponía las actividades realizadas en su primer informe de labores en la ciudad de Culiacán.

Hoy nos acompañan más de 40 senadores en este informe legislativo

"De conformidad con los artículos 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, hemos llegado al primer año del mandato, encomendado por los sinaloenses, con la saturación del deber cumplido".

Representar a nuestro estado es un privilegio

Reafirmó su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar, y señaló que seguirán siendo principios que ayudarán como otros más, mi paso por la más alta tribuna de México

Con el primer informe legislativo se da cuenta de las actividades realizadas por la senadora, donde destacan la participación en reformas constitucionales en materia de segurida, cone el objetivo de recuperar la paz de las familias así como en la iniciativa de la Guarda Nacional

Otro de sus aportes fue poner en el centro de la mesa, las reformas a la constitución para combatir a fondo la corrupción, en especial "Delitos de fraude electoral y corrupción".

La reforma de paridad sustantiva, que busca que en la integración de los cargos públicos haya paridad. Que gracias a ello, no haya en Sinaloa un gabinete sin mujeres.

La aprobación de nuevas leyes al crear la ley orgánica de la Fiscalía General de la República la ley que crea el insituto de pueblos indígenas la ley de fomento a la constancia cuidadana, reformas a la Ley de puertos y aeropuertos que repercutirán en Mazatlán y los Mochis.

Reformas para los cuidados paliativos en enfermedades terminables.

La ley de salud para mejorar la situación laboral de los residentes medicosgarantizat le derecho constitucional a una vivienda digna.