Contra todo pronóstico, encuentro entre Trump y AMLO fue positivo: expertos

México.- El encuentro que sostuvieron los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, fue positivo, contra todo pronóstico, reconocieron para EL DEBATE especialistas en política internacional, políticas públicas, gobernanza y derecho constitucional.

Destacaron que la exposición de la imagen de cada uno, los discursos, los tiempos y sobre todo el respeto hacia las sociedades de ambos países permanecieron durante toda la jornada diplomática y política.

No obstante, destacaron aspectos cuestionables del encuentro, como la falta de una agenda más amplia que hubiese permitido al Gobierno de México tratar con organizaciones o líderes de otros partidos temas como la migración, el crimen organizado, el tráfico de armas, entre otros.

Además, hicieron hincapié en el riesgo que habría tomado el presidente mexicano de acudir en medio del proceso electoral del país vecino.

Efecto y retos

En un análisis para EL DEBATE, destacando lo positivo, lo cuestionable y los posibles efectos del encuentro, los especialistas coincidieron en que el T-MEC genera situaciones positivas en el marco económico y de estabilidad de los mercados para los países que lo integran.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en política internacional y académico en la Universidad de las Américas Puebla, destacó que no es cualquier cosa que se logre un encuentro entre los presidentes de ambos países, y más si se da en un marco de cordialidad, como ocurrió en el caso de Trump y AMLO.

Indicó que la reunión plantea retos importantes para la embajada de México en Estados Unidos y la cancillería mexicana sobre mantener un diálogo respetuoso con otras instituciones de Estados Unidos, así como con líderes del Partido Demócrata.

Jesús Gallegos, experto en política internacional, consideró que si bien el encuentro se da en el marco de las elecciones de Estados Unidos, también se da rumbo a las elecciones intermedias del 2021 en México. En ese sentido, consideró que el encuentro golpea a la oposición de ambos países.

Por un lado, en Estados Unidos, con la reacción de Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia; y por el otro la poca posibilidad de que en México se pueda crear un discurso opositor.

Tanto Javier Rodríguez, experto en derecho constitucional e investigador en la Universidad La Salle, como José Andrés Sumano, experto en políticas públicas y gobernanza, coincidieron al señalar que AMLO tomó una decisión arriesgada al aceptar la invitación de Donald Trump, puesto que consideraron que si en las elecciones de Estados Unidos gana Joe Biden, del Partido Demócrata, se podría generar una relación complicada entre ambos países.

Intereses

El especialista José Andrés Sumano destacó que no solo Donald Trump se beneficia con la visita de AMLO, ya que el presidente mexicano necesitaba cambiar la narrativa de su Gobierno en medio de la pandemia, la violencia y el desempleo.

«Representamos a México»: AMLO

Tras regresar de Estados Unidos y ofrecer su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que durante la reunión que sostuvo con Donald Trump representó a los mexicanos con decoro y dignidad, además reconoció que el T-MEC entra en vigor en un momento oportuno cuando se necesita reactivar la economía, que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19: «En ninguna otra región del mundo se está contemplando así un acuerdo de estas características para que se promuevan inversiones, para crear empleos, para abrir nuevas empresas, ampliarlas, fortalecer el comercio y que haya bienestar en nuestro país. Ese fue el propósito de esta visita», destacó.

El presidente también agradeció al Gobierno de Estados Unidos por su trato respetuoso, tanto para él, como para el pueblo mexicano: «Fue una gira, una visita muy favorable por los beneficios para nuestros pueblos, para nuestro pueblo. Agradecerles mucho a nuestros paisanos migrantes, que estuvieron pendientes, algunos incluso hasta nos acompañaron con sana distancia».

Opinión sobre lo positivo del encuentro entre AMLO y Trump

Para el experto en política internacional, fue un magnífico encuentro bilateral, donde los presidentes se conocieron personalmente. Destacó que no son comunes las visitas de los presidentes de México a la Casa Blanca, y esta constituyó una reunión respetuosa, al igual que el diálogo: «Es la primera vez que el presidente Donald Trump tiene un encuentro cordial con un presidente mexicano, porque todos los encuentros que tuvo Donald Trump con Enrique Peña Nieto tuvieron situaciones complicadas, al grado que el presidente Peña Nieto nunca fue a la Casa Blanca», destacó Rodríguez. A su vez, añadió que es positivo que se relance la integración de América del Norte en términos comerciales con el T-MEC. Además, destacó el trabajo de las diplomacias de ambos países, que lograron un acuerdo con las agendas, sin exabruptos, pese a que hubo muchos actores políticos y exfuncionarios públicos que apostaban por que la reunión saliera mal. Gerardo Rodríguez, Política internacional

Para el especialista, durante el encuentro entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, ninguno de los dos actores perdió presencia o impacto ante sus sociedades; por el contrario: se reflejó una evaluación positiva de la opinión pública, en términos generales, tanto de Estados Unidos como de México. Otro aspecto favorable —según el experto— es que México establece una lectura comprensiva sobre mantener relaciones de cooperación basadas en principios de política exterior. Mencionó que dicho encuentro hace énfasis en la importancia de establecer un diálogo entre mandatarios que dé cuenta un efecto de derrame hacia las instituciones de cada uno de los Gobiernos: «Si bien como sabemos el encuentro se dio en el marco del proceso electoral de Estados Unidos en noviembre, también se marca en el proceso electoral de México hacia 2021», enfatizó Jesús Gallegos Olvera, Política internacional y ciencias políticas y sociales

El experto en análisis de políticas públicas opinó que tomando en cuenta que se juntaron dos presidentes que tienden a ser populistas, que les gusta la política y la campaña, pero no les gusta gobernar y que apuestan a la polarización para estructurar a sus sociedades, es positivo que se logró dentro de todo una reunión cordial: «Lo positivo es que se logró dentro de todo una reunión cordial, una reunión sin exabruptos, sin insultos, donde de alguna u otra manera ambos presidentes se contuvieron», destacó. Además, indicó que lograron una reunión que al menos no afectará aún más la polarización de ambos países y la delicada situación económica que enfrentan ambos, pero sobre todo México. José Andrés Sumano, Políticas públicas y gobernanza.

En términos diplomáticos y políticos fue una reunión perfectamente cuidada en donde ninguno de los dos presidentes se excedió y ninguno se ofendió, consideró el experto. Por tanto, dijo que entre lo más positivo de dicho encuentro fue que no hubo una confrontación. Destacó el discurso del mandatario mexicano, donde señaló que los pronósticos apuntaban a que se iban a pelear, y resultó lo contrario: «El que entiende perfectamente las relaciones de México y Estados Unidos o Canadá, Estados Unidos y México, debe entender que somos socios comerciales, y entre socios no se pueden pelear, entonces el T-MEC es un elemento de cohesión, es fundamental para potencializar la economía de la región», destacó. Asimismo, dijo que fue el mejor pronóstico que se pudo haber imaginado de una reunión entre dos personajes tan volátiles y tan explosivos. Javier Rodríguez, Derecho constitucional

Opinión sobre lo cuestionable del encuentro entre AMLO y Trump

Gerardo Rodríguez sostuvo que este tipo de reuniones no son fáciles para que se abra la agenda de los presidentes: «El presidente fue invitado por el titular de la Casa Blanca, y punto», destacó. Consideró que más que cuestionables, hay aspectos deseables, como el hecho de que López Obrador se hubiera reunido con otros actores políticos, sociales y relevantes de Estados Unidos, como el caso del liderazgo demócrata en el Capitolio o con líderes migrantes: «Los países acotan la agenda. México ganó que no se hablara del muro, de temas migratorios, y Estados Unidos ganó que fuera el presidente de México y no se reuniera con los liderazgos demócratas. Son negociaciones diplomáticas», opinó el experto Gerardo Rodríguez, Política internacional

Jesús Gallegos Olvera indicó que toda vez que los aspectos positivos del encuentro se establecen con el acuerdo al T-MEC, que enfatiza acciones en materia de prosperidad, seguridad y que también incluye la armonía, hay otros aspectos cuestionables de una agenda amplia entre ambas regiones, como la migración, el tráfico de armas y de personas, el crimen organizado, etcétera: «Se viene economizando y mercantilizando la relación bilateral Estados Unidos-México, cuando hay otros acuerdos de carácter social y por supuesto de seguridad fronteriza que puede ser detonante de algunas flexiones entre ambas Administraciones», explicó Gallegos Olvera.

Además, entre lo cuestionable destacó que más allá de este ejercicio inmediato que se da con Estados Unidos, existen otras agendas que tiene México vinculadas a su relación con China, con Rusia, y desde luego queda pendiente saber cuál va a ser el posicionamiento que México deja entrever al respecto.Jesús Gallegos Olvera, Política internacional y ciencias políticas y sociales

Sumano opinó que lo cuestionable es que el Gobierno de México haya decidido participar en una maniobra con tintes electorales en Estados Unidos. Por otro lado, agregó el hecho de que el presidente López Obrador le haya dado preferencia a su beneficio personal: «Es decir, lo hace no porque le tenga aprecio a Donald Trump, lo hizo porque él necesitaba también que se hablara de otra cosa en México. Necesitaba que dejáramos de hablar de los errores en la gestión de la pandemia, de la creciente violencia, de la crisis económica y el desempleo, y en ese sentido la visita a los Estados Unidos le ayuda a cambiar la narrativa», apuntó. Consideró además que eso pone en juego la relación de México con Estados Unidos, porque a su parecer es muy probable que Donald Trump pierda las elecciones en noviembre, y el próximo presidente sea Jon Biden, y, en ese sentido, los demócratas no estarán muy contentos con AMLO, dijo José Andrés Sumano, Políticas públicas y gobernanza

Javier Rodríguez destacó que algunas expresiones que caminaron entre líneas en el discurso de AMLO generaron cuestionamientos. Las palabras de López Obrador en su discurso señalaron que el presidente Trump nunca le ha impuesto nada a México y que siempre ha tratado al país de manera respetuosa y nunca como colonia, lo que para Javier Rodríguez es cuestionable: «Hace un año precisamente nos impuso la obligación de mover la Guardia Nacional hacia la frontera sur para frenar el tránsito de migrantes, cuando las funciones de la Guardia Nacional no son esas, en ese sentido el trato que nos dio el presidente Trump fue de una colonia y fue una imposición; o frenas el flujo migratorio o te pongo aranceles en el acero», apuntó. Por parte de Donald Trump, destacó que en el discurso pareciera que cambió su narrativa hacia los mexicanos, y señaló que la razón podría ser que en Estados Unidos pueden votar más de 32 millones de mexicanos, y podrían servirle en su reelección. Javier Rodríguez, Derecho constitucional

Opinión sobre los efectos del encuentro entre AMLO y Trump

Para el especialista, los efectos positivos del encuentro son que el T-MEC entra en vigor con el respaldo de sus Gobiernos, que no hay sobresaltos de ninguno de los dos países y que se avanza en el entendimiento mutuo de los problemas y los retos que tienen tanto México como Estados Unidos. Sin embargo, destacó que la reunión plantea retos importantes, entre ellos a la embajada de México en Estados Unidos y la cancillería mexicana, que deben procurar mantener el diálogo respetuoso y del más alto nivel también con los representantes y senadores demócratas y con los gobernadores republicanos y demócratas: «Por encima de los liderazgos políticos está la relación de los dos países», destacó Gerardo Rodríguez, Política internacional

La primera reunión entre AMLO y Donald Trump ya comienza a dar algunos efectos, según mencionó el especialista. Por una parte, indicó que se denota una riesgosa unidimensionalidad de la relación o lo que se llamaría armonía bilateral; sin embargo, consideró que esos efectos no son permisibles a mediano y largo plazo, si se toman en cuenta condiciones erráticas que Donald Trump ha tenido ya con otros mandatarios con ejercicios similares. El encuentro —dijo— también golpea a la oposición de ambos países respecto a las visiones reaccionarias: «Lo vimos con la declaración en redes sociales del candidato demócrata Joe Biden y otros políticos locales, en donde no tuvieron eco suficiente», sostuvo. Por su parte, en México, dijo que la oposición verá complicada la posibilidad de organizar un discurso contra el Gobierno, ya que se enfrenta a un efecto de la reunión que fortalece la imagen del presidente Obrador y la diplomacia mexicana. Jesús Gallegos Olvera, Política internacional y ciencias políticas y sociales

Por un lado, respecto a los efectos, destacó que se acentúa y se refuerza la idea de que se sigue un trabajo de socios entre Estados Unidos y México, que continúa la idea de la integración de América del Norte y que se sigue teniendo estabilidad comercial, lo cual —consideró— da algo de certidumbre a los mercados. No obstante, destacó que el efecto negativo se lo llevan los migrantes, y en buena parte la población mexicana que todos los días viaja, vive en Estados Unidos o cruza por alguna razón y es víctima de xenofobia o discriminación: «En ese sentido, el mensaje es: “Tienes carta abierta para utilizar a los mexicanos en tu campaña, siempre y cuando de mí (Andrés Manuel) hables de forma positiva”. Que siga diciendo que es un buen presidente y es su amigo», opinó José Andrés Sumano, Políticas públicas y gobernanza

Si la reunión se analiza, a ojos de lo que todo el mundo vio —opinó el especialista—, se puede notar que no hay nada en el fondo, no hay compromisos, sino simplemente reunirse para saludarse y celebrar que entró en vigor el tratado. Sin embargo, consideró que la verdadera negociación se dio en la reunión privada de la oficina oval de la Casa Blanca, donde pudieron hablar de lo que quisieron: «Creo que ahí están los verdaderos acuerdos que vamos a ver de aquí a dos meses, máximo medio año». Javier Rodríguez consideró entonces que la invitación obedece a un trasfondo electoral. Lo anterior —destacó— podría ser una apuesta peligrosa de parte de México, tomando en cuenta que las encuestas dan el gane de la presidencia y de las Cámaras de Representantes y de Senadores al partido contrario a Donald Trump: los demócratas.Javier Rodríguez, Derecho constitucional