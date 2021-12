Contraste de ideas tras informe de AMLO: Sin resultados, indican unos; Confían en el proyecto, otros

México.- A tres años de haber tomado la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador rindió su tradicional informe de Gobierno del primero de diciembre. El mandatario contuvo por varias horas una asistencia multitudinaria en el Zócalo de la Ciudad de México.

Al finalizar su discurso el presidente AMLO, diversas personalidades compartieron a Debate sus opiniones del mismo, destacando las necesidades de seguridad y de desarrollo del pueblo mexicano.

Las generalidades

Este informe del presidente tuvo un discurso dirigido al pueblo y señaló los logros en su proyecto de nación, comentaron a Debate algunos analistas. En contraste, otras personalidades destacaron que la charla del mandatario traía una agenda proselitista y estratégica. Si bien, algunos analizaron el discurso desde un punto de vista global, los líderes locales en Sinaloa también mencionaron la falta de acciones en materia de violencia y el descuido a las áreas primarias de producción.

Los contrastes

Las contrapartes de las perspectivas entre quienes opinaron fueron claras, mientras unos señalaron carencia de resultados tangibles, otros apuntaron que ya hay frutos en torno al proyecto de nación de AMLO.

En los comentarios juzgaron las decisiones del presidente en torno a resultados, tocando temas relacionados a la generación de energía en el país, o el apoyo a los sectores empresariales y productivos en todos niveles, por ejemplo. Y, mientras algunos vieron con buenos ojos las actuaciones del presidente frente a la pandemia, otras voces señalaron como un reto a vencer la materia de salud para el presidente.

El Dato

Discurso del 1° de diciembre

Para ver el discurso completo, puede seguir las redes sociales del Gobierno de México.

"Hay un balance positivo": Óscar Loza Ochoa, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa

AMLO, en 2019, sin sospechar la pandemia que vendría en 2020, recuperó 130 edificios a medio construir para hospitales, creó las becas para estudiantes, universalizó la pensión para adultos mayores, institucionalizó el programa Sembrando Vida y fundó las universidades para zonas pobres. La austeridad republicana impide acudir a deudas odiosas. Quedan como deudas importantes: en seguridad, los homicidios y feminicidios, desaparecidos y desplazados, hay déficit en vivienda. Recuperación de empleos, de la economía y salir de la inflación (saldos de la crisis sanitaria). Falta una mejor orientación del presupuesto federal.

"Fue un discurso estratégico": Juan Burgos Franco, Analista político

El presidente López Obrador es un político de plaza pública. Regresar a esto era urgente y fundamental para seguir sosteniendo su movimiento político, a pesar de los errores de Gobierno y las críticas y malestares que estos le generan a la población.

El Gobierno de López Obrador, a tres años, tiene muy pocos resultados que pueda presumir, por eso, desde un punto de vista estratégico y político, necesita mostrar el músculo.

"No dio resultados en violencia": Juan Carlos Ayala Barrón, Investigador en violencias estructurales

Llamó mi atención que, hasta hoy, nuestro Gobierno se declara textualmente de izquierda. Fue un discurso destinado a los pobres de México, resaltando las fortalezas del Gobierno para ese sector. No vi gran cosa dirigida para el sector empresarial o los sectores que mueven al país. Me preocupa que la frase “abrazos, no balazos” se está convirtiendo en una política de Estado, pero no se estén atendiendo las grandes regiones del país señaladas por el problema de la violencia criminal. No dio cifras en feminicidios, no hay cifras en desapariciones, no hay cifras alentadoras en desplazados; seguimos esperando resultados.

"Informe centrado en su proyecto": Abel Leyva Castellanos, Investigador de territorios vulnerables y analista político

El evento constató la gran popularidad del presidente, el desgaste ha sido mínimo a tres años de Gobierno. A pesar de la hondonada mediática en contra que ha tenido. Fue un discurso mediado por la pandemia. En función de su propio proyecto de nación, ha tenido resultados relevantes, ha incrementado la hacienda pública, ha seguido destacando la capacidad de captación del impuesto, ha seguido las remesas de los connacionales en Estados Unidos, los resultados del Tren Maya en el sureste mexicano, han sido impactantes. Me parece que va en ruta de consolidar su mandato.

‘Nos quedó a deber en economía y en seguridad’: Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, Representante de los desplazados

“La violencia dicen que bajó, sin embargo, se siguen registrando asesinatos por todo el país. La delincuencia organizada también está por todo México.

En el aspecto de la economía, se dice que aumentó el 7 por ciento de la inflación, pero hay más inflación de la que se habla, las cosas están subiendo bastante, la gente está sufriendo estragos amargos en la economía. El asunto de la pandemia, AMLO ha trabajado bien, se ha cumplido con la meta de las jornadas de vacunación”.

"Tenemos que reforzar la seguridad en Sinaloa": Miguel Ángel Jardines, Líder del consejo popular de Mazatlán

Creo que hay mucho que hacer todavía en el tema de seguridad. Hay una guardia nacional que puede imponer en algunos lugares, su autoridad y su fuerza, aquí en Sinaloa no se tienen los efectos esperados.

El presidente de la República rindió un listado de resultados, un mensaje ideológico, que es muy importante reivindicar a los pobres.

La gente ha visto resultados en cuestión de programas sociales y eso alumbra la esperanza del pueblo.

"AMLO está haciendo las cosas de cierta manera correctas": Alejandro Bernal, Presidente del mercado Pino Suárez

Este año, para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue atípico por la situación de la pandemia, que ha sido llevada a buen cause por la vacunación contra el covid-19. La salud ha sido un gran reto para el presidente de la República, así como la seguridad, la economía y la educación, que son los rubros más importante de un Gobierno. En mi punto de vista, todos esos puntos los ha sabido manejar con un criterio que a mucha gente le puede agradar y a otros no, pero él está haciendo las cosas, de cierta manera, correcta.

"Ha sido un Gobierno muy errático y sin rumbo claro": Jorge López Valencia, Empresario

“El Gobierno de AMLO, estos tres años ha sido muy errático, sin rumbo claro, gran desconocimiento de cómo opera la economía la delincuencia desbordada, la salud minimizada, de los otros temas mejor ni hablamos. Con sus iniciativas en materia energética ha puesto en un gran predicamento el T-MEC, y con su último decreto ha puesto en un gran riesgo la democracia en el país”.

"Incrementan las dádivas sociales, pero no el desarrollo productivo": José Ramos Ortiz, Presidente Coparmex

El informe del presidente López Obrador, al margen de las cosas buenas que informó, nos parece un acto irresponsable y muy poco comprensible, pues el tener reunidas a tantas personas en un momento en el que tenemos una nueva cepa del coronavirus no es tan congruente, que digamos. Si bien es cierto se dijeron cosas positivas, como el que no se cayó la recaudación fiscal, como que el personal médico que atiende el covid seguirá con su trabajo y que se van a basificar miles de esos trabajadores, seguimos viendo a un presidente que culpa a los actores del pasado y no se ha responsable.

"La agricultura comercial se ha marginado en este Gobierno": Gilberto Irazoqui, Productor

Definitivamente, a la agricultura comercial, que se practica en estados como Sinaloa, le ha ido mal con el Gobierno de la Cuarta Transformación porque se retiraron totalmente los apoyos y los programas que eran básicos para seguir avanzando en los esquemas de tecnificación, además de que se le ha dejado fuera del esquema de precios de garantía. En realidad, este Gobierno se ha volcado a apoyar a la agricultura de subsistencia.

"AMLO debe reconocer que ha fallado en muchos rubros": Ricardo Beltrán, Pte. de la Alianza Mexicana de Abogados

No hay nada que festejar. Desafortunadamente, con ese evento solo provoca que se genere esa cuarta oleada de covid. Su Gobierno ha implementado un mal trato en la pandemia, el desabasto en el Seguro Social y en todos los hospitales es histórico; la inseguridad, que dijo que sería distinta, pero en todos los años de él se han roto todos los récords; la economía está hecha un desastre y los únicos programas que puede presumir son los sociales, en los que regala dinero. Debe de reconocer que ha fracasado en muchísimos rubros, hasta la democracia está hecha añicos.

"Los números contrastan con la fiesta del presidente del país": José Luis Orozco, Presidente de Canacintra Guasave

Mostró una vez más su popularidad, en un discurso meramente enfocado hacia la campaña política. Donde debería de ser presentación de resultados, desafortunadamente vemos los números duros que el propio Gobierno arroja y vemos cifras que contrastan con esa fiesta y esa algarabía que deberíamos de estar celebrando todos. Récord en homicidios, arriba de 106 mil homicidios dolosos en el país, cifra histórica para un presidente en tres años, la inflación al 7 por ciento, se ha disparado el precio del dólar.

"A la sociedad le gustaría ver cosas que sean más tangibles": Perla Sauceda, Presidenta del colegio Raúl Cervantes

Hace mención de todos los proyectos que se están mirando a la luz y se están llevando en campo, pero realmente se tiene que analizar si los proyectos llegan a las personas destinadas; y si los recursos, a quienes en verdad van. En cuestión de seguridad, la Guardia Nacional sigue en las calles, y los delitos no descienden; e hizo énfasis en la inseguridad que se tenía en otros Gobiernos. Yo pienso que a la sociedad le gustaría ver más las cosas tangibles... si todo funciona tan bien y la Guardia Nacional está así de excelente, por qué hay tanta violencia, tantos feminicidios, tanta muerte y tantos desaparecidos.

"Acto proselitista": Gabriel Díaz, Comerciante

Fiel a su deseos de estar cercano a la gente, ha resaltado las acciones sociales emprendidas en su mandato, donde es evidente que gran parte del presupuesto federal tiene como destino los programas sociales. Desde su perspectiva, somos un país de grandes avances, cada mexicano deberá de valorar si esos avances corresponden a lo que el Ejecutivo federal establece. Definitivamente, como sociedad, debemos ser participativos, para que el desarrollo nacional sea más completo entre todos nosotros. Los matices de este evento ha dejado evidencia clara de haber sido un acto proselitista, más que informar por los primeros tres años en el Gobierno, esto por la consultada del próximo año de revocación de mandato.

"Hay una forma de pensar del pueblo mexicano": Abraham López Portillo, Pdt. Colegio de Abogados Roberto Macías Fernández A.C.

Tras presentar su tercer informe, el presidente de México, Andrés Manuel López, me queda claro que el titular del Ejecutivo es un estadista y domina todos los temas que atañen a la nación. El discurso, lo que más me llama la atención, independientemente de las cifras, etc., es relacionado al cambio de consciencias o forma de pensar del pueblo mexicano y alude al Art. 39 de la Constitución, en donde se manifiesta que la soberanía reside en el pueblo y es quien manda.

"No ha habido un rescate del sector agrícola. Hay un abandono": Carlos Beltrán Astorga, Pte. de la JSLVVE

No veo que se hayan atendido las necesidades más sentidas de los sectores productivos, como es el agrícola. Hay un descuido, un abandono del campo. En lo que es la actividad, como productores, no se les han brindado las herramientas para ser productivos. No ha habido un rescate y, además, los insumos agrícolas han estado elevándose y no se ha intervenido ni políticamente para frenarlos. Y en estos tres años, en el rumbo que lleva el país, no veo acciones de un impacto a futuro.