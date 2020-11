"Control del tráfico ilegal de armas es crucial para el gobierno de México": Marcelo Ebrard

México.- El canciller Marcelo Ebrard mencionó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que la regularización y control del tráfico de armas hacia México es un tema de suma importancia para el Gobierno que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Este jueves por la tarde el secretario de Relaciones Exteriores de México retwitteó un tweet de su jefe de oficina, Fabián Medina, en el cual este último expresaba que el control en el tránsito de armas es "tema prioritario" en la agenda del presidente de México. Así mismo, el funcionario recalcaba que no desistirían en señalar la importancia de que haya más y mejor cooperación de parte de los Estados Unidos.

Controlar el tráfico de armas hacia México es crucial para el Gobierno del Presidente López Obrador : https://t.co/zB96sU8zHu — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 19, 2020

Medina adjuntó a su tweet un articulo publicado en el periódico The Washington Post, mismo en el que se mencionaba la pieza clave que es que se busque parar el flujo fraudulento de armas provenientes de la nación norteamericana hacia territorio mexicano.

En el texto titulado The Sniper rifles flowing to mexican cartels show a decade of U.S failure, se trata de un reportaje del periodista Kevin Sieff en el que se desvela a los ciudadanos estadounidenses y a los mexicanos la realidad detrás del trafico ilegal de armas, misma que impacta contra ambas naciones.

Pero a pesar de ser un conflicto bastante antiguo, parece ser que con los años la problemática sigue aumentando, muestra de ello son las fotografías y videos que circulan en redes sociales donde elementos del crimen organizado se pasean con armas provenientes de la nación norteamericana.

En este tenor, el jefe de la oficina de la Cancillería estuvo compartiendo durante toda esta semana información relacionada a los efectos nocivos que tiene el trafico de armas, tanto para Estados Unidos como para México.

‼️Los agradecidos somos nosotros ������������‼️. https://t.co/csTKjy4NnU — Fabián Medina (@gfabianmedina) November 19, 2020

Entre este caudal de informaciones invitó a todos sus seguidores a que se unieran en un webinar que tendría lugar el miércoles 18 d enoviembre a las 18:00 horas, en el que Fabián Medina expondría "La estrategia de México contra el trafico ilícito de armas", en el cual se encargó de detalla qué es lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores para frenar que estos actos se sigan cometiendo.

Durante su intervención, Medina estuvo conversando con un grupo de universitarios, recalcando que estos dialogos forman parte de la estrategia que el gobierno lleva a cabo para el combate contra el trafico indebido de armas de fuego.

Fabián Medina compartió algunos datos relacionados y derivados de tales actos inconstitucionales en el territorio mexicano, tales como que en México el año pasado, 2019, los homicidios fueron la primer causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años de edad, de 25 a 34 y de 35 a 44, de las cuales la mayoría fueron perpetuados con armas de fuego, esto de acuerdo con datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En este sentido, Fabián Medina detalló que "el 70% de las armas que ingresan ilegalmente a Bandera de México provienen de Estados Unidos. El 41% ingresa por Texas, el 19 % por California y el 15 % por Arizona.

Con relación a todo lo anteriormente expuesto, el jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, remarcó la importancia de la estrategia ideada por Ebrard de cara a la confrontación de la muy antigua problemática de la circulación de las armas ilícitas sin ningún tipo de regularización por parte de los Estados Unidos, misma que le cuesta la vida a miles de mexicanos y mexicanas año con año, pero que afecta, aunque no de la misma forma, a amabas naciones a los lados del Río Bravo.