Conversa Seade con Pelosi sobre T-MEC 

Washington DC, Estados Unidos.-La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, comunicó a México que espera que la negociación con la Casa Blanca para acordar someter a ratificación en el Capitolio el nuevo Tratado Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) concluya pronto.



Durante un breve encuentro en un evento en Washington con el Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, Pelosi habría comunicado que esperan una pronta conclusión del acuerdo que tanto la Casa Blanca como el Gobierno mexicano esperan sea ratificado en 2019.

"Tuvimos una breve charla, y ella me transmitió de forma rápida un mensaje positivo: Esperamos que estos procedimientos lleguen a una conclusión pronta", dijo Seade durante una rueda de prensa en la Embajada de México al concluir una gira de trabajo por Washington para empujar el T-MEC.Seade dijo que sigue creyendo que el proceso de ratificación podría lanzarse antes de fines de noviembre.

Muy productiva semana en Washington, excelentes señales bipartidistas. Un gran gusto se comience a evidenciar lo que venimos construyendo desde julio de 2018. https://t.co/iNYKtmgqgu — Jesús Seade (@JesusSeade) October 31, 2019



Con sólo 16 días de sesiones restantes en el calendario del Congreso este año, la ratificación del T-MEC depende de pláticas que sostiene el Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, con un grupo de congresistas demócratas sobre preocupaciones como los temas laborales y ambientales.



"No han llegado a la resolución de los temas que están discutiendo. Pero al mismo tiempo cualquier resolución a la que lleguen es en la forma de una propuesta para que la consideración de Canadá y México. Es un anuncio complicado", dijo Seade al comunicar sobre el estatus de las pláticas.

Excelente llamada del Presidente @lopezobrador_ con el Primer Ministro canadiense. Países muy amigos y aliados estrechos en la construcción de una Norteamérica armoniosa y competitiva.



El T-MEC avanza. https://t.co/PJWldDt5Ar — Jesús Seade (@JesusSeade) October 31, 2019



Sobre reportes en la prensa estadounidense de que el Representante Comercial de EU (USTR) buscaría manipular transición hacia las nuevas reglas de origen automotrices contenidas en el T-MEC, para dictar la localización de nuevas plantas, Seade dijo que abordó el tema con Lighthizer.



"Por supuesto que me he alarmado mucho al leer los informes (de prensa). Pero tengo las seguridades expresadas por USTR que las discusiones que han tenido lugar son dentro de los parámetros de lo aceptable", dijo Seade, quien sostuvo reuniones martes y jueves con Lighthizer.



De acuerdo con las nuevas reglas de origen automotrices del T-MEC distintas al aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al menos 40 por ciento de un carro debe de ser producido en países de altos salarios (EU y Canadá) para poder gozar de nivel cero en aranceles.



Firmado en noviembre de 2018 y ratificado ya por el propio Senado mexicano en junio, tanto Canadá como México han sostenido que los acuerdos plasmados en el T-MEC no deben de ser alterados en esta nueva fase y que México sólo aceptaría aquellos que lo mejoren desde su perspectiva.



Hasta el momento, las pláticas entre los demócratas con Lighthizer siguen en suspenso dado que los sindicatos an expresado reservas al tema laboral, algo que México buscó subsanar con la promesa de invertir 900 millones de dólares en 4 años para implementar la nueva reforma laboral.