Convoca Rocha Moya a la unidad y anuncia operación "cicatriz" de Morena en Sinaloa

Sinaloa.- Acompañado de ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda y el ex presidente municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera, el senador con licencia Rubén Rocha Moya, registró su candidatura al gobierno de Sinaloa por los partidos Morena y Sinaloense (PAS) ante el Instituto Electoral Estatal (IEES) y convocó a los morenistas a cerrar filas y hacer unidad con los candidatos postulados a las alcaldías, diputaciones federales y locales y anunció una operación “cicatriz” en el interior de este instituto político, para que sigan con el proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Aclaró que en la selección de candidatos no tuvo ninguna influencia y también deslindó del resultado al delegado nacional, senador Américo Villarreal, y comentó que lo hizo el partido a nivel nacional.

En su mensaje al salir de su registro, Rubén Rocha dijo "yo no puedo como candidato a gobernador pedir a mi partido pongan a los candidatos que yo quiero, estaría mal y antes ocurría, yo no tuve esa prerrogativa y no puse a nadie…no hice el proceso”.

El candidato a gobernador externó que “los compañeros que se han beneficiado en algún momento de una candidatura nuestras y han detentado un puesto de Morena, que tengan la prudencia de ahora que no les tocó, me tocó la otra vez y en esa vez que ocurrió, se benefició a ti y no a otros”.

Insistió que Morena es un partido con una clase política en construcción, que Gerardo Vargas Landeros participó en el proceso de selección a gobernador y fue parte de los aspirantes como externo, y fue en ese preciso momento que Morena lo registró y quedó autorizado para que participara en otros procesos internos.

Rocha Moya pidió a los militantes y simpatizantes de Morena agruparse alrededor de las candidaturas, no solamente de Vargas Landeros y del resto de los candidatos a diputados en el municipio de Ahome, y reiteró que “las candidaturas ya están resueltas” y se debe de hacer por Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer unidad por Sinaloa.

Los que somos morenistas tenemos que atenernos a los resultados que el partido emite, los resultados ya fueron emitidos y haremos bien en apoyarlos, porque éramos más de tres mil aspirantes y solamente se escogieron 390, que quedan 2 mil 800 compañeros que ya están reflexionando, está aceptando y acercando a los candidatos que ya salieron electos”.

Destacó que tiene muchas expectativas de ganar las elecciones, pero dependerá de los sinaloenses y aseguró que “estamos posicionados y se tiene la expectativa de instalar la Cuarta Transformación en Sinaloa y solamente se podrá hacer si triunfamos”.

Rubén Rocha se refirió a las declaraciones de la diputada Graciela Domínguez y dijo que si tiene pruebas de que fue una burla la convocatoria de Morena y los resultados de las encuestas por falta de transparencia, comentó que si tiene pruebas debe de presentarlas.

Agregó que puede ser la candidatura de Vargas Landeros que beneficie en Ahome y que lleve a una madurez, como el ex panista Alejandro Higuera que se sumó al proyecto de la 4T sin promesa de una candidatura.

En el caso del candidato a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro solamente expresó que “lo valoren los culiacanense y para mi será un buen candidato”.