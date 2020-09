Convoca SCJN a castigar la violencia de género y el acoso sexual

Ciudad de México.- Al dar la bienvenida a la nueva generación de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar convocó a castigar la violencia de género y el acoso sexual mediante instrumentos eficaces para hacer justicia a las mujeres, además de que en ninguna institución y menos de educación superior se permita este tipo de conductas.

Asimismo, se refirió a las deudas de justicia que se tienen en el país y concretamente se refierió hacia la protección de las mujeres, que desde todas las instituciones se deben de impulsar la paridad de género y establecer medidas para evitar la violencia hacia ellas, además de establecer mecanismos para proteger a las víctimas de estos delitos y sancionar a los responsables.

En un mensaje de varios minutos, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) les dijo a los estudiantes "creo que nuestra facultad, como todas las otras instituciones de enseñanza, requieren establecer instrumentos eficaces y efectivos en donde se cuide a las víctimas, se les proteja y se sancione con energía a los profesores y alumnos que no respeten la dignidad y libertad de las mujeres".

Agrega: "me parece que este es un compromiso que no puede aplazarse más por las distintas instituciones de educación superior" y expresó que tenemos un reto enorme para hacer justicia a las mujeres, todas las instituciones tenemos que impulsar la paridad de género y tenemos que establecer instrumentos eficaces en contra del acoso sexual y la violencia de género; el acoso sexual y la violencia de género no pueden ser permitidas en ninguna institución mucho menos en las instituciones de educación superior".

En una transmisión virtual, Zaldívar llamó a que no debe de haber más demora para proceder y sancionar las conductas que atenten contra las mujeres, particicularmente insistió en las instituciones de educación superior en donde llamó a sancionar a los profesores y alumnos que no respeten a las mujeres en su dignidad, mismo que no debe de aplazarse.

El gran reto dijo el ministro que las nuevas estudiantes deben de romper "los techos de cristal" y a los hombres a tomar una actitud distinta a sus compañeras de apoyo y respeto a las mujeres a su libertad e igualdad, así como a los derechos que tienen de pensar, vestirse, de dedicarse y hacer a lo que mejor les plazca sin que bada sea motivo de que se les moleste, discrimine o acuse.

Pide a los estudiantes hacer un país mejor, ante la crisis económica que ha provocado la pandemia en el mundo y que México no está fuera de estas consecuencias, así como que el país tiene múltiples necesidades y muy polarizado con corrupción e impunidad, que son enormes retos.

Zaldívar pide a los jóvenes a sumarse a la transformación pero con la visión de derecho de llevar justicia hacia los sectores hacia a los menos tienen.