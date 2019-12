Convocan al panismo a marchar para exigir resultados a AMLO

Ciudad de México.-La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) convocó al panismo nacional para que acuda este domingo al llamado de la sociedad para exigir al Gobierno Federal resultados sin pretextos, porque a un año de la actual administración se registra la caída de la economía, un incremento de la inseguridad, abandono del campo, falta de inversión en turismo y la cancelación de los programas de Pueblos Mágicos y Estancias Infantiles, denunció el presidente de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza.



En un documento publicado en Twitter, expresa que:“Hoy los que vemos que México se nos puede ir de las manos, tenemos que unirnos, levantar la voz, y exigir con respeto, pero exigir resultados sin pretextos y que se cumpla lo que se ofreció cuando se estaba en campaña”.

El dirigente nacional del PAN hizo un llamado para marchar en paz para exigir soluciones en economía, seguridad y salud, y para que el gobierno escuche, reconozca y corrija, porque hoy más que nunca la sociedad con o sin afiliación partidista debe salir a la calle.“Es salir a decir, México somos todos, es salir a decir, México es nuestra casa grande, es salir a decir, el recurso que pagamos de los impuestos debe invertirse bien, en la salud, en lo productivo, en el crecimiento económico y no en clientelas electorales que únicamente persiguen un fin específico del control político”, subrayó.

#México no se nos puede ir de las manos, tenemos que unirnos, levantar la voz y exigir resultados sin pretextos y que se cumpla lo que se ofreció cuando se estaba en campaña: @MarkoCortes https://t.co/3hQtes78cj pic.twitter.com/FQ3tze8uvo — Acción Nacional (@AccionNacional) November 30, 2019



Cortés Mendoza señaló que lo que hemos visto en este gobierno es una concentración de poder político, en donde se ha buscado controlar el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos y hasta el Instituto Nacional Electoral (INE).



“Vemos nosotros también una concentración del poder económico y han venido recortando los recursos que se generan en los estados a las entidades federativas y a los municipios, sin precedentes. No hay recursos para infraestructura, no hay recursos para seguridad, no hay recursos para el campo; los recursos concurrentes que impulsaban las actividades primarias, y todo esto, sin duda, afecta a todas las entidades federativas”.

⚠ Amigos de la CDMX, les dejamos toda la información para que tomen las precauciones necesarias para la Gran Marcha Nacional este Domingo 1° de diciembre ⚠



¡Todos unidos por México ����!#ALasCallesDiciembre1 #AmorPorMexico #TodosJuntosPorMX pic.twitter.com/CrhTSkTAwc — #NosotrosSomosChalecosMexico (@NSChalecosMx) November 27, 2019



Dijo que ante el recorte de recursos federales para estados y municipios previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Acción Nacional exigirá en el Congreso Federal una nueva Ley de Coordinación Fiscal que permita dar más capacidades a los estados que están produciendo más y permita aumentar su presupuesto para servicios básicos, seguridad e infraestructura.



“Varios gobernadores de Acción Nacional, de otros partidos han planteado, y Acción Nacional acompaña eso, la necesidad de una nueva Ley de Coordinación Fiscal que permita que más recursos de estos impuestos federales regresen a los estados y a los municipios. Se ha planteado una nueva forma de entender a la federación con los estados para que entonces el impuesto recaudado aquí se quede y aquí se ejerza; ese es un planteamiento claro de Acción Nacional”.

Añadió que con esa medida se podría evitar que los congresos locales decidan que los recursos que se recauden vía impuestos en los estados y municipios sean retirados y ejercidos por los mismos gobiernos locales, para cubrir las demandas básicas de la población.



Asimismo, exigió al gobierno federal dar un trato justo para Guanajuato en materia presupuestal, pues es de los estados que más generan empleos formales y el que ha apostado por la manufactura, la innovación, el crecimiento, la modernidad y el desarrollo de México.

“Todo nuestro respaldo para Diego Sinhué, nuestro gobernador, todo nuestro apoyo y además nuestro reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo que está haciendo para que Guanajuato siga creciendo, se sigan generando empleos y para contener este mal nacional de la inseguridad”, concluyó.