Coparmex: buena noticia que Alfonso Romo no renuncie a AMLO

Ciudad de México.-Alfonso Romo debe de permanecer como jefe de la Oficina de la Presidencia, porque su renuncia implicaría que el presidente Andrés Manuel López Obrador perdiera a un colaborador leal, factor de equilibrio frente al radicalismo e interlocutor confiable ante los sectores sociales, afirmo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

En un mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter, el líder empresarial se pronunció a favor de que permanezca Romo en su encargo y cercano a AMLO.

Después de que circularon versiones de que el actual jefe de la Oficina de Presidencia había renunciado a su puesto, Alfonso Romo desmitió los comentarios de su salida del gabinete de López Obrador; así como negó que existan problemas o desencuentros por su desempeño en las tareas encomendadas.

Buena noticia para el @GobiernoMX que Alfonso Romo permanezca como Jefe de la Oficina de la Presidencia. Su renuncia implicaría que @lopezobrador_ perdiere a un colaborador leal, factor de equilibrio frente a radicalismos e interlocutor confiable para amplios sectores sociales. pic.twitter.com/qrZJZ6j15n — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) May 7, 2019

Romo dijo que "es totalmente falso, nunca he presentado una renuncia desde que empezamos a trabajar. Ni se me ha ocurrido presentarla. Me ha dado mucha responsabilidad, responsabilidad que me gusta. El reto de coordinar el consejo para el crecimiento del país me motiva", añadió.