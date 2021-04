Coparmex está con el PAN y el PRI, que no me quiera emplazar a mí: Rocha Moya

Sinaloa.- Ante el anuncio e invitación de empresarios de Coparmex Sinaloa a la firma de diez compromisos a los aspirantes a la gobernatura del estado así como la entrega de la declaración 3 de 3 el aspirante por la coalición Morena- PAS, Rubén Rocha Moya expresó que no se prestará a ello.

Señaló que la dependencia está con los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) por lo que no le interesa el tema. "Están tratando que se firmen los puntos de Mario (Zamora), los de Coparmex que hagan campaña con su candidato y no nos quieran emplazar a nosotros".

Aseguró que cuenta con todas sus declaraciones por lo que no debe ser problema eso además de expresar de no contar con tanta liquidez como sus contrincantes.

"Yo tengo todas mis declaraciones que no se preocupen por eso además no tengo ni dinero ni patrimonios como lo tienen ellos no se mortifiquen por eso por favor y Coparmex puede agarrar partido pero que no le quiera emplazar a mi ellos son de aquel partido son del candidato del PAN y del PRI así que por favor no".

Hasta ayer solo le ha invitado a participar a los aspirantes de la coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora y la candidata de Fuerza por México, Rosa Elena Millán.