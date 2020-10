Coparmex pide al Senado que analice la eliminación de los 109 fideicomisos

Ciudad de México.-Los integrantes dela Confederación Patronal de la República Mexicana (Copermex) pidió al Senado de la República analizar la propuesta de eliminar los 109 fideicomisos pues al hacerlo se dañarían proyectos vinculados a la ciencia cultura y medio ambiente.

De acuerdo con lo mencionado por Coparmex este lunes, la creación de los fideicomisos tiene la función de asegurar que se destinarán recursos rubros fundamentales del país como lo es la ciencia y la salud que durante estos meses no se puede escatimar el apoyo a estos sectores.

Que bajo el argumento de "corrupción" sin un análisis previo se propone la eliminación de 109 fideicomisos relacionados a ciencia, medio ambiente, derechos humanos y desastres naturales que representan 68,478 millones de pesos, cantidad que solo representa una décima parte de lo que perdió PEMEX en el primer semestre de 2020.

En este sentido, afirmaron que de aprobarse la iniciativa impulsada por los legisladores de Morena se perderían los ahorros acumulados para ciencia, innovación y tecnología, pues además de eso, Coparmex mencionó que su eliminación sería anticonstitucional.

“Desde el ángulo jurídico, la eliminación sería inconstitucional debido a que muchos de esos fideicomisos se integran con dinero privado –con recursos provenientes de fundaciones nacionales e internacionales-- que no podrán tomarse sin una reforma de por medio. Para ser aprobada la actual iniciativa deberá superar la interposición de diversas controversias constitucionales y solicitudes de amparo que provocarían que el dinero no pueda utilizarse hasta que no se resuelvan los recursos legales presentados”, escribió Coparmex en un comunicado.