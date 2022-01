Córdova denuncia intento de convertir Órgano Interno de INE en un arma para amedrentar a consejeros

México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, denunció que existen presiones externas al organismo autónomo que buscan convertir al Órgano Interno de Control en un arma para amedrentar las decisiones que toma la autoridad electoral.

En este sentido, acusó que este intento de parte del gobierno federal se suma a la persecución penal en contra de los consejeros electorales que votaron a favor de que el proceso de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera pospuesto.

En la sesión de la Junta General Ejecutiva, el presidente del Instituto Nacional Electoral hizo un reconocimiento al contralor Jesús George Zamora, al no haber cedido a convertirse en un instrumento de persecución política.

“Agradezco y celebro que pese a las presiones, el Órgano Interno de Control no se ha convertido en un órgano de persecución política para las y los integrantes de este Instituto, no lo ha hecho y estoy seguro que no lo va a hacer porque sería faltar a su deber”, refirió el funcionario.

Al hacer referencia a la denuncia penal que interpuso ante la Fiscalías General de la República (FGR) el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, Lorenzo Córdova señaló que al recurso penal, se le quiere sumar la persecución administrativa haciendo uso para ello del Órgano Interno de Control del organismo electoral.

“Hay quien ha cruzado la línea que debería ser infranqueable, el tratar de usar elementos jurídicos para amedrentar como el brazo penal, pero ahora también en lo administrativo. Y sabemos perfectamente que hay una intencionalidad en ese sentido, y sabemos que hay quien pretende utilizar la Contraloría, nuestro Órgano Interno de Control", expuso.

Ante ello, el consejero presidente celebró que, ante esta "intentona", el contralor del INE no haya cedido, pues reprochó que la intencionalidad detrás de usar al OIC era para presionar políticamente al órgano con objetivos poco democráticos.

“Por eso celebro, lo quiero decir, que frente a esta intentona que, sabemos, pretende utilizar a nuestro Órgano Interno de Control con esas finalidades poco democráticas, contemos con un personaje que nunca va a ceder a convertirse en un funcionario que sea utilizado políticamente para presionar a esta institución”, sostuvo.