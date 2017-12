Córdova solapa fraudes electorales, dice López Obrador

México.- El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador anticipó que habrá "conductas fraudulentas, guerra sucia e incluso violencia alentada por sus adversarios", para generar miedo en las elecciones de 2018 por la Presidencia, por lo que acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de ser "empleado de la mafia del poder" y de solapar anomalías.

"Lo más delicado de la elección es la compra del voto y el fraude electoral, y el presidente del INE sabe muy bien quiénes llevan a cabo la compra de votos y quiénes son los que hacen los fraudes electorales; entonces, que no se hagan para otro lado, que no volteen a ver para otro lado", acusó el ex líder de Morena.

Lorenzo Córdova, presidente del INE.

Por segundo día consecutivo, el precandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, PT y Encuentro Social (PES), arremetió en contra del INE por solapar conductas irregulares.

Aseguró que sus adversarios "van a desatar violencia para que la gente se asuste y no salga a votar" porque eso es lo que les conviene, y todo eso lo sabe el INE.

"Habrá guerra sucia para infundir miedo, para atemorizar a la gente y que no salga a votar, lo que hicieron en el Estado de México lo van a repetir", dijo.

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la presidencia de la república.

Por eso, de gira por esta entidad, pidió a Córdova rectificar su actitud, frenar las irregularidades y que "con sensatez asuma su papel de juez" y haya garantías de que las elecciones sean limpias y libres.

En entrevista, López Obrador fue cuestionado sobre la Ley de Seguridad Interior y aseguró que es "un capricho" del presidente Enrique Peña Nieto, pero "no un instrumento importante, porque no ayuda en nada a resolver el problema de la inseguridad y la violencia en el país".

Enrique Peña Nieto. Foto: AFP

Descartó que el Ejército sea utilizado para contener manifestaciones, porque eso "no les va a funcionar; los soldados y los marinos nos están apoyando, porque el soldado es pueblo uniformado".

Respondió a Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña de la Coalición que encabeza el PRI y su precandidato José Antonio Meade, quien aseguró que las propuestas del tabasqueño muestran su desequilibrio: "Bastante desequilibrado", ironizó, y criticó que Nuño haya dejó la SEP.

Con información de: El Universal