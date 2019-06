Corren a Fox de marcha contra AMLO

León, Guanajuato.-A pesar de que organizadores de la marcha en esta ciudad en contra de Andrés Manuel López Obrador lo intentaron correr, el ex Presidente Vicente Fox se mantuvo firme y participó en la protesta, aunque recibió reclamos airados de ciudadanos.

"¡Ni madres!", "¡No me voy! Yo soy ciudadano y voy a participar", dijo Fox cuando una organizadora le pidió a través de un megáfono que abandonara la protesta. "Esta protesta es ciudadana y le pedimos al señor Vicente Fox que por favor se retire", le externó.

Ante la negativa de Fox, otras dos personas más que se dijeron organizadores le indicaron que la protesta no iniciaría hasta que el ex Presidente se retirara. El ex Mandatario mexicano estuvo acompañado del ex Alcalde de León, Ricardo Alaniz, quien incluso casi cruza golpes con un organizador que pidió el retiro de Fox.

"Si Fox no se va, no inicia la marcha", amenazó la persona.

Alaniz entonces le respondió: "¡Tú eres de López Obrador!" y empezó a manotear. Los ánimos se calmaron cuando otras personas pidieron iniciar ante el fuerte sol. En la marcha contra López Obrador participaron alrededor de 3 mil personas, de acuerdo con los organizadores.

Previo a la protesta, Fox Quesada afirmó que el Gobierno de AMLO es de "engaña bobos". Destacó que se ha dedicado a regalar el dinero de los mexicanos y afirmó que el tabasqueño ha caído en popularidad.

Hace unos días, el expresidente de México, Vicente Fox había convococado a través de su cuenta de Twitter a una segunda marcha para manifestarse en contra de las políticas aplicadas por el actual gobierno encabezado por del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su red social, el exmandatario panista invitó a sus seguidores a unirse a la movilización este 30 de junio del presente año, en rechazo a los problemas actuales que aquejan al país.

En una serie de tuits, Fox Quesada exhortó a los ciudadanos a estar unidos y protestar contra los problemas que predominan en el gobierno de López Obrador, como la migración, los asesinatos, las consultas que propone, el supuesto mal manejo de las políticas públicas, los recortes presupuestales y la supuesta improvisación del actual presidente de la República.