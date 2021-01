Corresponde al poder judicial: AMLO evita hablar del caso de Elba Esther Gordillo

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador evitó hablar del caso del Elba Esther Gordillo señalando que las acusaciones en contra de ella fueron formuladas bajo otro Gobierno Federal.

Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República Mexicana desde el pasado primero de diciembre del 2018, momento en que según la constitución mexicana un presidente electo debe comenzar sus funciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde entonces, López Obrador ofrece conferencias matutinas de lunes a viernes durante todo el año. Confederencias que él ha nombrado Mañaneras, donde suele presentar acciones de gobierno y responder a cuestionamientos de medios de comunicación.

El día de hoy, el presidente nacido en Tabasco, fue cuestionado sobre el reciente juicio que libró a su favor la exlíder sindical, Elba Esther Gordillo.

En el juicio que tenía contra el SAT (Servicio de Administración Tributaria) era un amparo que tenía interpuesto Esther Gordillo por hacer omiso el pago de un impuesto sobre la renta (ISR) por un total de 9 millones 431 mil 418 pesos.

Amparo que la exliíder sindical ganó.

"Es una desición judicial, es un tema que viene de tiempo atrás, no nos corresponde a nosotros, osea no surge de este ejecutivo, es un asunto del poder judicial, ellos son quienes resuelven, entonces no tengo opinión sobre eso", declaró AMLO sobre el tema.