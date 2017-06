"Corriente ADN no apoyará a candidatos del PAN"

Ciudad de México.- El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez (PRD), afirmó que su corriente, Alternativa Democrática Nacional (ADN), no apoyará la candidatura presidencial de los panistas Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, ni de Ricardo Anaya.



Aclaró que el Frente Amplio Democrático (FAD) del sol azteca -avalado el fin de semana- deberá ser encabezado por alguien sin filiación partidista.

Luego de que la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, acusara que la conformación del FAD apoyaría la candidatura de un panista a la presidencia de la República, el senador de ADN aclaró que el frente no apoyará la candidatura de los panistas.



“ADN no apoyaría de ninguna manera ni de Margarita Zavala, ni de Moreno Valle, ni tampoco de Ricardo Anaya, no es esa la convocatoria. De ninguna manera, ADN ha negociado que vamos a apoyar una candidatura del PAN en ese frente, a cambio de que Juan Zepeda sea el presidente del partido, eso es una mentira, nunca se ha discutido y no está así planteado.

“Por algunas declaraciones que hizo mi coordinadora del PRD, es quiero aclarar, no es un frente para apoyar la candidatura de algún panista o alguna panista, eso no está establecido”, expresó.

En entrevista a medios, explicó que la convocatoria para conformar un frente amplio está abierta a todos los partidos, excepto al PRI, “todos caben en este Frente Amplio Democrático, porque tenemos que hacer algo para evitar que el PRI se conserve en el poder.

