Corrupción está bajo control, asegura AMLO 

Puebla, México.-La corrupción está bajo control y no le preocupa, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en un mitin en el Hospital Rural del IMSS de Zacapoaxtla, Puebla.

"La corrupción está bajo control y no me preocupa, porque depende mucho del ejemplo que se da arriba", dijo en el segundo hospital que visitó este día en Puebla, tierra de Manuel Bartlett, titular de la CFE, exhibido en su riqueza inmobiliaria y empresarial que no reportó.

Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez, y por el Gobernador Miguel Barbosa, el Presidente insistió en que "las más grandes tranzas" llevan el visto bueno del Presidente o del Gobernador, pero que como él es honrado la corrupción ya no le preocupa.

"Entonces, como arriba no se permite la corrupción, pues eso está bajo control, repito, eso no me preocupa. Estoy ahí pendiente nada más como guardián, cuidando que nadie se vaya a atrever a robarse el dinero del Presupuesto, que es dinero sagrado del pueblo", sostuvo.

Añadió que los temas que le ocupan más son el sistema de salud y la inseguridad y la violencia, por lo que cada mañana realiza una reunión con su gabinete de seguridad y realiza esta gira por los 80 hospitales del IMSS, que ya va en 69 y espera concluir en 15 días para iniciar ahora una gira por 100 pueblos indígenas.