Corrupción, la otra fuerza del SARS-CoV-2 en México

México.- El posible tráfico de influencias, corrupción y la falta de transparencia por parte de las autoridades mexicanas y figuras de poder durante la pandemia de Sars-CoV2 podrían ser un obstáculo para combatir al virus, pero además podría marcar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al día de hoy se ha denunciado, por parte de organizaciones y personal de salud, la aplicación de las vacunas a personajes políticos y familiares de directivos hospitalarios que no forman parte de la primera fase del plan de vacunación del Gobierno de México, además existe la alerta del mercado negro de productos como las pruebas rápidas Covid-19, oxígeno medicinal y el fraude en el tema de vacunas que no existen, como se ha descrito en los artículos de este medio.

Transparencia

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, una organización de la sociedad civil dedicada al control de la corrupción en México, destacó en entrevista para Debate que desde el inicio de la pandemia y sus alicientes como la vacunación, han sido muy claros en que se necesitan publicar los programas de vacunación y los criterios para establecer el orden de relación de las personas a vacunar.

Destacó que un día se escucha por parte de las autoridades, que el orden de vacunación tiene que ver con la edad; otro día es su función social, si están en la primera línea de defensa y por lo tanto, el personal médico va primero, pero otro día son los profesores en Campeche.

"Yo francamente creo que los criterios se están moviendo, porque no puede ser que tengamos los tres criterios al mismo tiempo. Yo tengo la sensación de que además, quienes tienen acceso a información privilegiada sobre a dónde van a llegar los lotes y pueden decidir sobre este tema, tienen también información para ver qué van a hacer con ellos", opinó.

Eduardo Bohórquez, que además es experto en ciencia política y administración pública, consideró que el punto importante es transparentar la distribución y los criterios, que aunque es complejo en términos de logística, dijo que no va más allá de un archivo en Excel.

"Donde diga los que cumplan con el criterio les va a tocar en este momento, por ejemplo, o llegaron cinco mil vacunas y las vamos distribuir de esta manera", enfatizó.

Riesgos

Eduardo Bohórquez consideró que este proceso debe de ser transparente porque se presta a dos cosas, una es al tráfico de influencias, que un empresario local diga que se quiere meter en la fila o que un funcionario entre primero en la fila de vacunación, lo cual dijo que es por supuesto irregular, porque es tráfico de influencias, pero añadió que la otra parte es el mercado negro, ya que si no se sabe exactamente cuántas vacunas hay y a quiénes se les va a aplicar, podría ocurrir que algunas de esas vacunas se vendan por fuera.

"Y con el pretexto de que fueron merma, que se rompieron, que se lastimaron, que no las encontraron, se tenga un mercado negro de vacunas, que no sería nada impensable", advirtió.

Ejemplificó al mencionar que es de conocimiento público que mucho del suministro médico se roba en los hospitales y se vende en la farmacia de al lado. Lo paga el hospital, se lo roban, lo llevan a la farmacia de enfrente y la persona termina comprando algo que ya pagó como contribuyente, detalló.

Asimismo, dijo que por el momento se puede seguir el rastro de las vacunas que hay porque son pocas, pero esto no siempre pudiera ser así, ya que se esperan 80 o 90 millones de ellas para todo el país.

Casos denunciados

Uno de los casos que se hizo público por la ciudadanía ocurrió en diciembre del 2020, cuando un grupo de médicos y enfermeros del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos denunció a su director, José Rogel Romero, quien habría promovido que dos de sus familiares, su esposa y su hija, se aplicaran la vacuna contra el Covid-19, a pesar de no estar en la primera línea de atención.

Por tal motivo, se inició un procedimiento de sanción en su contra y fue separado de su cargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México.

Además, el caso sucedido el 15 de enero del 2020, cuando el presidente municipal de Escuinapa, Sinaloa, Emmett Soto Grave, fue noticia nacional por haberse aplicado la vacuna Covid-19, a pesar de no formar parte del primer grupo vacunación que corresponde a médicos de primera línea.

Para Cutberto Hernández, académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la percepción de la corrupción en la ciudadanía es generalizada. Sin embargo, esta se comporta de manera diferenciada, dependiendo del ámbito de que se trate.

Por ejemplo, mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, las instituciones percibidas como más corruptas son las policías municipales y estatales, además hay cuatro grupos de instituciones que son percibidos con altos niveles de corrupción por la ciudadanía, ubicándose en porcentajes entre el 80 y el 90 por ciento, como los partidos políticos, diputados y senadores el Gobierno federal, y gobiernos estatales.

Corrupción política

Ahora con el acceso a las vacunas, Cutberto Hernández consideró que el comportamiento de algunos personajes políticos o funcionarios se puede ver desde varios fenómenos. Dijo que en tanto entes públicos, quienes continúan con viejas malas prácticas de apropiación de sus funciones como servidores públicos; en sentido patrimonialistas, es decir, que toman el poder público como una licencia para disponer de los bienes públicos como propios, como privados, la corrupción y el tráfico de influencias seguirá siendo de esta manera en tanto no se avance en los mecanismos que regulen de manera efectiva su responsabilidad en las estructuras de gobierno.

"Se ha avanzado en algunos aspectos, pero no lo suficientemente rápido ni de manera efectiva porque lo queramos o no seguimos arrastrando prácticas del modelo ya caduco del régimen antiguo, en pocas palabras México está aún lejos, por lo menos en su clase política, lejos de la modernidad deseada", consideró.

La Interpol lo mencionó en su momento y, durante las últimas semanas en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Consejo Nacional de Seguridad Privada y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes han alertado sobre la generación de venta ilegal de parte del crimen o delincuencia organizada de productos como vacunas falsas, pruebas Covid-19 falsas o medicamentos no aprobados.

Cuestionado sobre qué peligro podría representar para la sociedad este tipo de delitos y por este grupo de personas, sobre todo porque el tema de vacunación está prácticamente iniciando, Cutberto Hernández indicó que es parte de una situación coyuntural con relación a la vacuna contra el Covid-19 de manera particular y de la serie de insumos y productos que se relacionan en manera general, pero comentó que lo mismo ha sucedido ante todo aquel bien o servicio que por diversas razones acapara la atención de la población.

"El problema es, según veo, la modernización del sistema de justicia en México, considerando que por diversas razones e intereses, el Estado de derecho se encuentra eclipsado, si bien es cierto la participación de la sociedad civil ha cobrado cierta relevancia al igual que desde la institucionalidad se han creado organismos destinados a su combate, tal es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción aún no genera estudios o registros administrativos que den cuenta de la magnitud del fenómeno en las entidades, por lo que este instrumento puede constituirse como un punto de partida», destacó para Debate.

Lo cierto, según añadió, es que la corrupción desvía recursos públicos que en otras circunstancias deberían estar siendo destinados a cubrir necesidades sociales y por el contrario son acaparados para el beneficio de unos cuantos, devora el presupuesto y ante la falta de mecanismos efectivos de un Estado de derecho consolidado con instituciones sólidas al momento de la impartición de justicia, pero sobre todo una auténtica separación de poderes donde el Poder Judicial realizara su trabajo en el marco de la legalidad, dejando de lado la práctica, en los hechos, de un sistema legalista obsoleto.

Advirtió que mientras no se avance de manera real en un sistema democrático de calidad, poco o nada se podrá lograr en el combate a la corrupción y su uso por parte del crimen organizado.

México se convirtió, al cierre de enero, en el tercer país con más muertos por COVID-19, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, que mantiene un conteo mundial.

Robo de vacunas en el sistema

Pero ¿por qué si son productos bajo resguardo de la autoridad, vacunas como la influenza han logrado ser sustraídas en años anteriores, incluido el 2020?, el académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM comentó que la respuesta parece sencilla de responder a simple vista, dado el nivel de trastocamiento por prácticas de corrupción en todos los niveles del Gobierno, precedido por lustros de impunidad, cobijados desde el modelo económico hacia la corrupción.

Añadió que mucho está relacionado con la causalidad de los problemas públicos y de aquellos relacionados con la desigualdad en la distribución de la riqueza.

"Realidad que ha sabido aprovechar la clase política como principal protagonista de la corrupción", enfatizó. De ahí dijo que la importancia de hacer notar para el actual Gobierno de la República reconocer la corresponsabilidad y el aparente beneficio obtenido por amplios sectores de la sociedad mexicana que, en sus pautas de conducta y comportamiento, en su día a día tienen arraigadas esas prácticas de desdén por lo público y por el cumplimiento de la ley, caldo de cultivo de toda práctica de corrupción.

¿Corrupción en las entregas?

Juan Carlos Montoya, experto en logística y cadena de abastecimiento de La Salle, consideró para Debate que tanto la corrupción como el posible mercado negro se tienen que revisar internamente en las instituciones o directamente con los involucrados, hablando de los directores de hospitales, funcionarios públicos que han aprovechado su posición y demás porque hasta ahora se sabe que no tiene que ver con las cadenas de abastecimiento que han funcionado desde que se inició el proceso de vacunación en el país.

Las vacunas Covid-19, consideró que deben de traer un seguro por cuestiones precisamente de seguridad para todas las partes involucradas. "Aquí normalmente el transportista no asegura la carga, normalmente viene asegurada por las partes involucradas, creo que el papel preponderante va a ser directamente con las aseguradoras y con los organismos fundamentales, para que en caso de que se suceda se esclarezca la situación y se trate de dar con los responsables que esperemos no suceda", añadió.

Pero para Juan Carlos Montoya definitivamente será una cuestión gubernamental y con las aseguradoras para evitar que tanto el robo como el mercado negro sucedan. Dijo que al ser estas problemáticas tema de conocimiento público, se pensaría que esa mercancía viene con seguro, aunque reconoció que a pesar de eso sí afectaría al país, ya que quizá pasarían de nuevo a la lista para obtener dichas vacunas. "Habría que revisar si hay algún acuerdo o una situación con las farmacéuticas", puntualizó.

Montoya, académico de la Universidad La Salle, añadió que ha sido muy lento el proceso de vacunación en el país, a un mes desde la primera aplicación. Consideró que con ese panorama no se va a cumplir con la meta establecida. Señaló que no todo el personal médico de primera línea está vacunado al 100 por ciento y falta todavía el personal médico general y adultos mayores.

«"a verdad, hasta ahorita, al ritmo que estamos no creo que se den abasto, no creo que haya una forma de poder llegar, yo personalmente lo veo lento", reafirmó. Destacó que otros países tienen métodos rápidos, como en Israel, que colocan la vacuna desde el automóvil, al igual que en Estados Unidos.

Reafirmó que la estrategia de vacunación en México no ha sido del todo correcta, por lo que recomendó detenerse, no frenar, retomarla y corregir lo que no se ha podido hacer bien.

µ Riesgos en la salud

Ante la posibilidad que tiene la ciudadanía de acceder a productos no comprobados para su uso contra la Covid-19, la salud se convierte en el tema más importante. El médico del Seguro Social en Sinaloa, Jorge Luis Sánchez Higuera, indicó en entrevista para Debate que a nivel de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, existe el Consejo de Salubridad General, que regula el uso de sustancias que los médicos pueden tener en los cuadros básicos de las diferentes instituciones de salud, tanto del sector público como del sector privado.

Detalló que es a través de este consejo y de sus comités que se definen cuáles son las sustancias aprobadas para poder implementar los tratamientos a las diferentes patologías o enfermedades incluyendo el Sar-CoV2.

"Al momento que nosotros queremos utilizar medicamentos de venta libre y que son por vía de fuera de lo que es una institución o un área médica, corremos el riesgo de entrar a una automedicación porque no se lo está recetando un profesional de la salud. Al ser una sustancia de la cual no conocemos si está avalada o no por el consejo y sus comités, también se pierde la certeza de la seguridad del fármaco o sus suplementos en cuanto a las reacciones adversas o en cuanto a su reacción real que pueda tener en el paciente que la toma", comentó.

Por otra parte, indicó que algunos laboratorios pueden no estar avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y por lo tanto ofrecer pruebas Covid-19 falsas.

Ante este panorama indicó que médicamente pueden ocurrir dos situaciones: una de ellas, añadió, que pueden darle al paciente resultados falsos y un falso positivo le puede crear la falsa expectativa al paciente de que está enfermo y después del tiempo estimado de la recuperación, él crea que puede formar anticuerpos como lo hace gran parte de los pacientes recuperados del Covid-19. Indicó que ese paciente finalmente puede que no afecte mucho porque se guardaría en su casa, aislado por 14 días.

Engaños

El médico del IMSSadvirtió que en caso de que la prueba rápida de Covid-19 dé un falso negativo, la situación puede tornarse más seria. "Ese paciente podría dilatar mucho el inicio de un tratamiento médico para Covid-19, lo cual hemos visto en el último tiempo que la oportunidad del inicio del tratamiento nos ayuda mucho a evitar complicaciones en los pacientes que van a desarrollar daños severos de Covid-19", explicó.

Asimismo, añadió que ese paciente falso negativo podría perder los métodos de prevención como la sana distancia, pensando que puede tener su vida normal y contribuyendo a su vez a esparcir el virus.

El médico del Seguro Social en Sinaloa, Jorge Luis Sánchez Higuera, indicó en entrevista para Debate que es importante ante todo la prevención, como la han recomendado las instituciones de salud. Detalló que se tiene que contar con distanciamientos reales en el trabajo, en la casa, con el núcleo familiar.

"De repente pensamos que porque somos familias nos podemos acercar y hemos visto en muchos casos que ese tipo de reuniones familiares son donde más perdemos la sana distancia y más nos desprotegemos al no usar el cubrebocas, es importantísimo usar el cubrebocas", enfatizó.

Mencionó, además, los otros métodos, como el lavado constante de manos o el uso de gel antibacterial.

Plataforma

México activó el 2 de febrero la página mivacuna.salud.gob.mx para que adultos de más de 60 años se registren con la intención de recibir la vacuna Covid-19. De acuerdo con la autoridad, la pagina presentó fallas debido a la alta demanda que tuvo ese mismo día. Por ahora se ha restablecido el servicio.

¿Qué ha pasado?

23 de diciembre 2020

Llega el primer lote de vacunas Pfizer y BioNTech a México. Fueron 3 mil dosis. El 24 de diciembre se aplicaron las primeras dosis a personal médico de primera línea.

30 de diciembre 2020

Denuncian al director del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, de Toluca, José Rogel, que aplicó la vacuna contra el Covid-19 a su esposa e hija. Fue separado de su cargo en tanto se inició una investigación.

5 de enero 2021

Llegó el primer lote del año de vacunas de Pfizer y BioNTech contra la Covid-19. Fueron con 53 mil 605 dosis para inmunizar a personal sanitario de Ciudad de México y de Coahuila.

14 de enero 2021

Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) de México, denunció que el crimen organizado en México hace negocio con vacunas falsas de Covid-19 y pruebas rápidas falsas.

22 de enero del 2021

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario (Cofepris) alertó a través de redes sociales sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la farmacéutica Moderna. Esta vacuna todavía no está autorizada en el país ni para su uso de emergencia, ni para venta al público.