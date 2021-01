Corrupción, un reto a enfrentar en la vacunación Covid-19 en México

México.- La vacunación contra el Covid-19 en México enfrenta ya importantes desafíos. A menos de un mes de que comenzaran a ser aplicadas las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, personal médico ha denunciado influyentismo y conflicto de interés en el acceso al medicamento.

Para el especialista Jorge Valtierra Zamudio, académico de la Universidad La Salle, la corrupción que arrastra el país desde hace años podría hacerse notar con más fuerza conforme continúa el Gobierno con su plan de vacunación.

Además, indicó que la falta de información sobre cómo y a quiénes se está aplicando la vacuna de parte del Gobierno mexicano contribuye a una especie de confusión y desinformación sobre el tema.

En total, México tiene contratos de precompra de 34.4 millones de dosis de la vacuna Pfizer, 77.4 millones de la vacuna de AstraZeneca, 35 millones de CanSino y 34.4 millones de la plataforma Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el Gobierno tiene planeado invertir un total de 32 mil millones de pesos para obtener los antídotos y terminar la vacunación de sus 130 millones de habitantes en marzo del 2022.

Corrupción

Jorge Valtierra Zamudio, experto en cultura de la gobernanza en favor de la solución de problemas nacionales, como la escasa gobernabilidad, corrupción, inseguridad y desigualdad, consideró en entrevista para Debate que las críticas, las quejas y las dudas, no solo hacia el Gobierno, sino a diversos sectores, en torno a la vacuna contra el Covid-19 ya se esperaban. Finalmente, indicó que todavía no se sale del problema de la pandemia, y esta a su vez genera mucha incertidumbre.

Además, opinó que hay una lección importante que el Gobierno debe tener respecto al suministro de vacunas, y es en torno a la corrupción y el influyentismo que se puede generar. Dijo que ese es el reto principal, finalmente: cómo acabar con esa corrupción, con esas formas que son parte ya de las quejas principales al respecto.

Tal es el caso —mencionó— de plantones o denuncias recientes que se han presentado en la Ciudad de México, sitio en el que las vacunas se aplican al personal de primera línea en el combate al Covid-19.

El reto —añadió— es cómo evitar estos problemas, y consideró que la parte más importante, no nada más en esto, sino en cualquier fenómeno social, que tiene que ver con evitar a toda costa la impunidad, es la denuncia. Señaló que se tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a las quejas, los argumentos, los discursos mal informados, que pueden obstaculizar muchísimo el buen procedimiento de la vacunación que espera lograr México.

"Hay un aspecto muy importante, que es la falta de claridad por parte de los canales de comunicación gubernamentales, y que realmente esto también puede incluso generar una situación de pánico, justamente por no transmitirse los datos adecuados. Ciertamente, hay una situación de corrupción que viene de décadas, que no se puede acabar de la noche a la mañana. Ese es un argumento, me parece, válido, pero no es suficiente. Eso no justifica el hecho de que siga habiendo este tipo de problemáticas", apuntó.

Valtierra Zamudio opinó además que hay muchas lagunas sobre acciones o resoluciones que el propio Gobierno puede llevar a cabo, y que, finalmente, no se informa. Consideró que el acceso a la información actual es muy deficiente, y eso sobre todo se tiene que fortalecer.

Particularmente —dijo—, aclarar cuándo y cómo se va a llevar a cabo la campaña de vacunación, quiénes son realmente las personas beneficiadas, incluso el orden en que se irán vacunando.

Ejemplificó que para una persona de a pie quizá sea complicado comprender con mucha claridad qué es el personal médico de primera línea: "Si pensamos en comunidades rurales o pensamos en otros sectores urbanos de la sociedad que no manejan cierto tipos de términos, lo primero que viene a la mente de estas personas, e influidos por otros canales de comunicación, es que las cosas están terriblemente mal. A lo mejor eso ha generado que las personas piensen que ellos no son prioridad, que ellos están abandonados, que nada más los que tienen dinero van a recibir esta vacuna, y eso genera mucho caos. Creo que el gran problema de esto ha sido la desinformación", agregó.

Lo que también reconoció como un hecho que abona a este problema es la ineficiencia en los procesos de vacunación que vive México desde hace unos años, aun cuando en los 80 el mismo programa era destacado a nivel mundial.

Irregularidades y quejas

Un grupo de médicos y enfermeros del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos denunció a su director, José Rogel Romero, quien habría promovido que dos de sus familiares se aplicaran la vacuna contra el Covid-19. En redes sociales lo bautizaron como #LordVacuna. Por tal motivo, inició un procedimiento de sanción en su contra y fue separado de su cargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México.

"Esta conducta será sancionada, primero, por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, y se le dará vista a la Contraloría General del Estado de México", dio a conocer el Gobierno mexiquense.

De acuerdo con El Universal, los familiares del director del hospital que fueron vacunados son su esposa, quien es anestesióloga, y su hija, quien también es médico general. A ambas, pese a su profesión, todavía no les tocaba ser inmunizadas, pues, por orden presidencial, se debe priorizar a personal de primera línea en la lucha contra el Covid-19. El personal de primera línea se refiere a enfermeros o médicos que atienden de forma directa a infectados de Covid-19".

"El Instituto Mexicano del Seguro Social no tuvo ni tiene ninguna responsabilidad directa o indirecta en la decisión que tomó el director del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos», el doctor José Rogel Romero, quien propuso aplicarles a dos de sus familiares la vacuna contra el Covid-19", precisaron autoridades de la Secretaría de Salud mexiquense.

Se comprometieron a que, en el Estado de México, la Secretaría de Salud "reforzará el filtro de registro de candidatos a recibir la vacuna, con la finalidad de evitar que estas prácticas se repitan".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población denunciar estos abusos, porque es un asunto de todos "poder frenar, detener, cortar de tajo con el influyentismo, que es un vicio, un mal hábito que viene de lejos", expuso.

Además, en otro caso, a través de un video fue conocida la renuncia de una doctora adscrita al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, quien denunció presuntas irregularidades en la aplicación de la vacuna, iniquidad, gandallismo de autoridades y falta de vacunas.

No obstante, Rocío Navarrete, directora en dicho hospital, aclaró en un video de IMSS que "la doctora no estaba integrada a equipos Covid-19 desde octubre pasado". Además, agregó que hasta el momento no existen denuncias sobre algún trabajador que no esté en la primera línea de batalla y que se le haya aplicado la vacuna.

Lo que se sabe hasta ahora

En palabras del presidente López Obrador, México ocupa el primer lugar en América Latina y el decimotercero mundial en la vacunación de COVID-19, con casi 40 mil dosis aplicadas hasta ahora, informó EFE. "En América Latina es el primer lugar nuestro país en aplicación, aunque estamos comenzando todavía, pero en total (hay) 12 millones de dosis en el mundo, de aplicación", indicó.

En una tabla que mostró el presidente en su conferencia matutina del día de ayer, Estados Unidos es el país con mayor aplicación de dosis, con 4 661 821; seguido de China, con 4 500 000, e Israel, con 1 224 000. México aparece en la posición trece, con 43 960; después de Dinamarca, que ha administrado 46 975 vacunas, y antes de Argentina, quien registra 32 013 aplicaciones. Sin embargo, la población vacunada en dichos países muestra que Israel ha tenido mayor cobertura, llegando al 13.5 por ciento de su población, mientras México solo al 0.3 por ciento.

Ayer mismo, el Gobierno mexicano anunció que iniciará la distribución de vacunas de la Covid-19 a todos los 32 estados del país a partir de la próxima semana: «Para la próxima semana, que es el día 11, que tenemos un nuevo envío de más de 400 000, ya empezamos con todo el país. Vamos a buscar que lleguen a los 26 estados restantes, los que faltan, desde la próxima llegada de vacunas, el día 11, empezamos con la primera dosis», afirmó el presidente López Obrador.

Además, este martes llegaron otras 53 605 dosis para inmunizar a personal sanitario de la Ciudad de México y del estado de Coahuila. Se trata de la primera entrega de este año, y se espera que este mes se permita acceder a 1.4 millones de unidades para vacunar a todo el personal sanitario.

Reclamo social y ciencia

Jorge Valtierra Zamudio destacó que a través de Internet y de las redes sociales se abren canales para hacer una crítica dura hacia a las decisiones gubernamentales, pero también a la producción científica mexicana, sobre todo con lo relacionado a la reducción de presupuesto para hacer ciencia, y esperando que pueda generar la tecnología necesaria que permita al país crear su propia vacuna: "Por el lado científico, veo que hay una lección importante que sí debe de tener el Gobierno en cuanto a darle mucho más importancia y más apoyo a la ciencia", añadió.

La pandemia de Covid-19 ha dejado más de 1.44 millones de casos y cerca de 127 000 muertes en México, cuyo Gobierno ha apostado por el acceso temprano a la vacuna para controlar la enfermedad. México, que arrancó la vacunación de su personal de Salud el 24 de diciembre, ha aplicado 82 por ciento de las 53 625 dosis de Pfizer y BioNTech que había recibido antes de este último embarque.