Corrupción y opacidad rodean la pandemia de Covid-19 en México

México.- Con la aparición de la pandemia de Covid-19 se pudo ver que ningún país del mundo, incluyendo México, estaba preparado para tener al dos por ciento de su población hospitalizada.

Una tragedia que demuestra la enorme corrupción que existe a nivel mundial, pues no se supo dónde quedó el dinero destinado en años anteriores para modernizar hospitales y el sector salud, para investigación o para tener unidades de terapia intensiva, mencionó Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, como panelista en el diálogo “Pandemia y corrupción: crisis y opacidad del gasto público”, de Iniciativa Sinaloa, dentro del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub), proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB) y con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).

¿Y el dinero?

De acuerdo, con Vania Pérez, la pandemia trajo consigo el riesgo de las contrataciones por adjudicación directa frente al tema de una emergencia sanitaria.

Destacó que la ciudadanía no monitorea el dinero de los recursos públicos que sean utilizados correctamente y para el fin para el que fueron destinados. Destacó que, de acuerdo con el portal de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), México estaba invirtiendo 2 billones de dólares para la compra de medicamentos en la pandemia.

“Muchísimo dinero a un organismo internacional que no rinde cuentas a ninguna autoridad fiscalizadora (…) y hasta el día de hoy no tenemos noticias de qué ha pasado con el dinero de los medicamentos”, afirmó.

Ya no es emergencia

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, expuso que México está a nivel federal en el 99 por ciento de adjudicaciones directas en materia de compras covid-19, lo cual se puede entender cuando es una emergencia inesperada, sin embargo, es inexplicable que hoy en día sigan argumentando bajo la declaratoria de emergencia de marzo de 2020 que se puede continuar con las adjudicaciones directas.

“Ya no estamos en una emergencia, ya tuvieron 18 meses para planear muchas de las compras que se están dando”, de acuerdo con Eduardo Bohórquez.

También señaló que durante esta pandemia el grueso de los recursos no se van a licitaciones, pues solo uno de cada diez dólares invertidos por México en la pandemia fue a través del sistema de contratación pública y el resto de los recursos son financieros.

