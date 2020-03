Covid-19: Gobierno federal manda mensajes de texto a todo el país

México.- El gobierno de México que comanda el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de mensajes de texto (SMS) lanzó un importante mensaje sobre el coronavirus o Covid-19.

Seguramente recibiste este mensaje de texto y no lo has visto, echa un vistazo a tu bandeja de entrada... si no te llegó no te preocupes, aquí te diremos qué dice el SMS.

Millones de usuarios en todo el país quedaron sorprendidos al ver en las notificaciones de su Smartphone llegó un mensaje el cual decía como nombre de contacto GOBMX.

La conducción del plan para atender la pandemia está en manos de especialistas de la @SSalud_mx



Las decisiones que se toman están basadas en criterios técnicos y científicos



Evitemos el amarillismo, las mentiras y la desinformación pic.twitter.com/3JyVJ6AmR9 — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 28, 2020

¿Qué dice el mensaje de texto que envió el Gobierno de México?

En el mensaje se puede leer que el Gobierno de México suspende labores no esenciales por el nuevo coronavirus o Covid-19 que ha paralizado al mundo entero.

Gobierno de México suspende labores no esenciales por COVID-19 como parte de las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pospone tramites no urgentes, dice el SMS.

Especial/EL DEBATE

Es importante señalar que si recibiste este mensaje es totalmente autentico del Gobierno de México, y que si recibiste o recibes otro que NO diga esto deberás tener cuidado.