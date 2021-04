Crean ‘antiboletas’ y exponen a candidatos por violencia de género en México

México.- En uno de los procesos electorales más importantes que atraviesa el país, más de 154 organizaciones de la sociedad civil, colectivas, defensoras de derechos humanos y activistas con agendas en favor de la mujer conforman la Observatoria Ciudadana Todas Mx. Juntas han ubicado a 70 candidatos y funcionarios como presuntos deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales, incluyendo el acoso y hostigamiento, así como agresores de mujeres en el ámbito de lo familiar.

Además, han realizado más de 40 “antiboletas”, que son una serie de infografías donde precisan el nombre del presunto agresor, el delito por el que se encuentra denunciado, cargo al que aspira, partido que lo postula, distrito electoral, municipio y entidad donde participa, exponiéndolos en redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Arussi Unda, voz de las Brujas del Mar, organización que forma parte de Observatoria Ciudadana Todas Mx, indicó para Debate que el llamado de esta iniciativa, es que los partidos mejoren sus filtros y que investiguen quiénes son las personas que se están afiliando.

Leer más: Felicita AMLO a mexicanos ganadores del Óscar a Mejor Sonido por "Sound of Metal"

“Al mismo tiempo es un llamado a la sociedad civil de que, dejemos esa mala costumbre que hemos ido sembrando a través del tiempo, de no investigar a los candidatos, de no saber quiénes son, de votar por votar, de votar por un color, nosotras estamos haciendo un llamado, no tanto como diciendo por este sí, por este no, sino más bien, revisar cuáles son los antecedentes de estas personas, “googlear” sus nombres por lo menos y así poder tener una mejor elección en las elecciones”, apuntó.

#3de3vsviolencia

La iniciativa surge por la organización de Las Constituyentes Feministas CDMX, quienes propusieron establecer como regla la “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género”, para que aquellos hombres que aspiren a un cargo legislativo, de gobierno o administrativo, hagan pública tres declaraciones, como no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor de mujeres. En 2020, el INE sí incluyó la 3 de 3 contra la violencia en los lineamientos para que los partidos políticos eviten que quienes cometan actos de violencia sean postulados, aunque no se acató en las legislaciones locales, según la organización.

Arussi Unda, voz de Las Brujas del Mar, dijo que a partir de ello empezaron a crear las “antiboletas”, en donde van recopilando a hombres que presuntamente tienen antecedentes de violencia contra las mujeres, basadas en el hecho de que hayan ocurrido los casos.

Dijo que hasta ahora se ha criticado que se exponga a aquellos que tienen una denuncia, pero no una sentencia, porque existe la presunción de inocencia; sin embargo, Arussi Unda apuntó que algo que es muy importante de tomar en cuenta, es que en México solamente el 0.3 por ciento de los delitos llega a condena. Lo anterior, dijo que se suma a que la mayoría de estos hombres han tenido una carrera política o fuero, lo que hace más complicado el acceso a la justicia.

Ejemplo de las "antiboletas" en las cuales se exhiben a presuntos agresores.

“Es por eso que nosotros nos estamos basando en el hecho de que haya ocurrido, de que haya una denuncia o notas periodísticas que describan que eso ocurrió”, explicó.

En este sentido, la activista abundó que si bien tienen ubicados a 70 hombres candidatos y funcionarios agresores, cuando ya se publica la “antiboleta” es porque han terminado de hacer todos los filtros para evitar errores que sirvan como golpeteos políticos o campañas sucias a personas.

“Ya hemos detectado dos o tres situaciones que justamente no hemos publicado porque sospechamos que es más como un tema de golpeteos políticos”, señaló.

Hasta ahora, lo que encabeza las agresiones, parece ser la violencia sexual, la violencia física, seguido por el tema de las cuestiones alimentarias. Han recopilado copias de denuncias, fotografías con las agresiones, notas periodísticas, etc.

El impacto en la elección

Arussi Unda comentó que, cuando empezaron a lanzar las “antiboletas”, acompañaron de cerca un caso en Veracruz, en donde un candidato de Movimiento Ciudadano había sido señalado de presuntamente atacar a una mujer y enseguida, los responsables de ese partido respondieron ahí mismo que lo bajarían de la candidatura.

La activista dijo que como era de las primeras veces que se exponían estas situaciones, fue sorpresivo y pensaron que los partidos estaban comprometidos con la situación; sin embargo, describió que conforme se fueron juntando más hombres, incluso de ese mismo partido, ya no han tenido ningún tipo de respuesta. Otro caso es el de un joven del Partido Verde que fue expuesto y él solo se bajó de la contienda, según dijo la voz de la organización Brujas de Mar.

“Si está habiendo una causa-efecto, sí hay candidatos a los que hemos impedido que lleguen o que continúen con su candidatura, pero como vez de 37 publicados, cuatro siguen siendo muy poquitos”, comentó.

Por este trabajo, compartió, no han recibido intimidaciones o amenazas, sin embargo, dijo que descalificaciones sí. Apuntó para Debate que ninguna de ellas sabe cómo van las encuestas ni tampoco les interesa, sino que las exposiciones son algo parejo y ningún partido se ha salvado de tener a un hombre señalado. “Esperamos que se pueda percibir como es, que es justamente así, exponer a agresores que están yendo para un puesto de elección popular sin importar el partido, sin importar el municipio, sin importar nada. Que la única manera de no verse afectado por esta labor es no ser un agresor y eso es muy sencillo”, apuntó.

La Observatoria

Las integrantes de la Observatoria Ciudadana Todas Mx apuntaron que la 3 de 3 contra la violencia es apenas un compromiso inicial de quienes aspiran a dirigir la vida ordinaria a través de algún espacio de toma de decisiones y de poder político y esta acción debe ser acompañada de plataformas electorales con propuestas de campaña sólidas, para que posteriormente irradien los planes de gobierno para la garantía de derechos humanos.

En ese sentido, detallaron que debe garantizarse la acción prioritaria de los gobiernos, que se nutran de las propuestas que diversas colectivas de mujeres han entregado a las candidatas y candidatos para construir instituciones sólidas que incluyan la visión y aporte de las mujeres, así como de su participación en el diseño y aprobación de leyes, políticas públicas y verdaderos presupuestos con perspectiva de género y para la igualdad sustantiva.

“Nuestra exigencia no concluye con la postulación de candidaturas, sino en la garantía de integración de los órganos de toma de decisiones sea por elección, designación y concurso, por lo que estaremos empujando la legislación necesaria para integrar el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en todas las entidades de la república, ya que no se encuentran vinculadas a la legislación electoral.

Además, seremos tajantes en señalar que la implementación de la paridad de género, el ejercicio de los derechos político-electorales y la postulación a los cargos públicos no debe tener como costo el ser víctimas de violencia política de género”, apuntaron las 154 organizaciones de la sociedad civil, colectivas, defensoras de derechos humanos y activistas en un comunicado.

Aseguraron que han exigido el compromiso de todas aquellas mujeres que alcancen los espacios, pero también a aquellos hombres que lleguen a ocupar algún espacio de poder, para que hagan ejercicios de gobierno no solo libres de violencia, sino con completo apego a su responsabilidad constitucional, convencional y legal de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Leer más: Centros de rehabilitación deben cumplir con la Norma 028 en Sinaloa

Acciones de la Observatoria

Las acciones y ejes de trabajo que desarrolla la Observatoria Ciudadana Todas Mx son el monitoreo, seguimiento y documentación sobre el cumplimiento efectivo de la iniciativa denominada #3de3vsviolencia; la documentación y acompañamiento a casos de violencia política contra las mujeres por razones de género; el monitoreo del uso equitativo de tiempo en comunicación y redes sociales, así como el uso del lenguaje no sexista en medios de comunicación, redes y multiplataformas.

A su vez, monitorearán, evaluarán y darán seguimiento sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos y pactos firmados por candidatos y partidos en favor de las mujeres con un comparativo de las agendas legislativas y de gobierno en favor de los derechos humanos de las mujeres y niñas, la igualdad sustantiva y acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.