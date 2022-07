Creemos que la policía municipal sabía de la fosa de Villamar: colectivo de buscadoras en Michoacán

Morelia, Michoacán.- En la fosa clandestina de Villamar se han localizado 20 cuerpos, el número podría ir en aumento, pues el colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (DECOFEM), reveló que ayer se localizó otra fosa, piensan que la policía municipal tenía conocimiento de lo que ahí sucedía y compartieron los datos generales de los últimos tres cuerpos localizados.

En entrevista para El Debate, el colectivo DECOFEM informó que en estas fosas clandestinas de Villamar podrían encontrarse hasta 200 cuerpos, pues tienen conocimiento de esta fosa desde hace algún tiempo, sin embargo, hasta ahora se comenzó la búsqueda en la zona.

Fue el 18 de junio cuando la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó de la localización de los primeros 6 cuerpos, un día después ya sumaban 10 personas desenterradas.

“Esas fosas, ese punto nos lo habían pasado, se lo pasaron a una compañera y queríamos ir y no nos permiten, es un operativo grande”, informó una de las integrantes del colectivo.

Quien además contó que las primeras búsquedas comenzaron el pasado 30 de mayo y concluyeron el 4 de junio, “el primer día sí anduvieron bien, ya después nos dijeron que NO iban a hacer búsqueda, que eran trabajos de investigación”, continuó explicando.

“Yo pienso que la misma policía, y todos pensábamos, que la misma policía de ahí por algo, no quería que entráramos y ya después dijeron que hubo una llamada anónima, pero yo pienso que ellos sí sabían que estaban las fosas, pero no quisieron que las familias lo hiciéramos porque luego vamos a presionar para que le digan la verdad a la familia y es lo que a ellos no les gusta”, acusó la buscadora.

El pasado 28 de junio el colectivo acusó a través de sus redes sociales que las autoridades ya se querían retirar de la búsqueda, por lo que llamaron a todas las personas que tienen un familiar desaparecido a exigir que se continuara con las excavaciones.

"¡Se les hace un llamado a todas las familias que tengan a alguien desaparecido hoy en los negritos, ya que no quieren seguir buscando más restos!! ¡Ya no quieren trabajar!! SON NUESTROS FAMILIARES DEBEMOS UNIRNOS!!!..

Que vean que ya estamos cansados y hartos de que siempre quieren hacer lo que ellos quieren”, reportó DECOFEM en sus redes sociales.

Son tres hombres los que se localizaron el pasado 29 de junio del 2022, en el poblado de Los Negritos, municipio de Villamar, Michoacán. Los tres masculinos están sin identificar, por lo que DECOFEM reveló la siguiente información.

Cuerpo número 18

Cronos: 01- 03 años.

Sexo: Masculino

Edad: 50- 60 años

Señas particulares: Ninguna

Ropa: Sudadera con capucha, de color roja, con mangas negras, leyenda en cara anterior SJ98 SEAN JOHN, talla 3XL, sin marca visible.

Etiqueta de pantalón, talla XL, marca GUESS

Bóxer de color blanco, sin talla, marca FRUIT OF THE LOÓ.

Cinturón de tela de color negro, con hebilla de metal, marca DIESEL.

Par de tenis tipo runner, de color blanco con negro, talla 31, marca NIKE.

Par de calcetines de color negro, sin talla ni marca.

Los cuerpos número 19 y 20 fueron localizados en la misma fosa, marcada con el número 15.

Cuerpo número 19

Cronos: 01- 03 años.

Sexo: Masculino

Edad: 55- 65 años

Señas particulares: Ausencia de piezas dentales superiores (Anodoncia), con prótesis total superior, en acrílico de color rosa, con coronas totales en incisivos laterales.

Ropa: Playera de color naranja, con la leyenda en cara anterior “LAS VEGAS, XXL, ATLETIC DEPT” sin talla ni marca visible.

Short de color azul con franjas en rojo,

Par de tenis de color gris, talla 9.5, marca ADIDAS.

Par de medias en color blanco, franjas en azul y rojo, sin talla ni marca.

Cuerpo número 20

Cronos: 01- 03 años

Sexo: Masculino.

Edad: 20- 30 años

Señas particulares: Ninguna.

Ropa:

Playera tipo polo, de color verde, con mangas y cuello de color blanco con bordado con el número 3 del lado derecho.

Pantalón de mezclilla de color azul, talla 32, marca cimarrón.

Bóxer de color azul, sin talla ni marca.

Par de calcetines de color negro con gris con bordado en resorte en color rojo con letra w.

Un par de tenis color azul con franjas blancas, talla 6 mx, marca Adidas.

Las familias que deseen hacer una prueba de ADN porque reconocen alguna de las prendas o su familiar desapareció en los últimos tres años, pueden acercarse a la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Regional y solicitar el examen, el cual es gratuito.

