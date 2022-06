¿Creen que con este tono de voz voy a amenazar?: Adán Augusto López niega acusaciones de Alito Moreno

México.- El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, rechazó haber enviado un mensaje de amenaza a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, para presionarlo con el fin de que su partido votara a favor de la reforma eléctrica de AMLO.

Luego de que Alito Moreno reveló el audio de una conversación entre él y Manuel Velasco, donde el senador del Partido Verde presuntamente le hace llegar una amenaza por parte de Adán Augusto López en representación del gobierno de AMLO, el funcionario se pronunció al respecto.

Cuestionado por medios de comunicación al salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Segob puso en duda los señalamientos de Alito Moreno.

"¿Ustedes creen que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No, pues no, nosotros actuamos de distinta manera", respondió Adán Augusto a la prensa.

El secretario de Gobernación aseguró que no cree en "esos métodos" de enviar mensajes de amenaza a través de amigos como Manuel Velasco, con quien dijo haber platicado varias veces, pero nunca para esos fines.

"Yo nunca le pediría a un amigo transmitir un mensaje de esa categoría. Nosotros no creemos en esos métodos", afirmó el funcionario federal.

El colaborador de AMLO añadió que "a mí se puede referir mucha gente" ante la supuesta mención como "el número 2", que Velasco hace de él en la conversación con el líder del PRI. "Ese es un asunto de los que se autograbaron y de lo que ellos dicen", señaló.

Adán Augusto López recalcó que el gobierno de AMLO actúa de manera distinta y no con prácticas del pasado como esas, sin embargo, reconoció que sí conversó con Alito Moreno, así como el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y el dirigente del PAN, Marko Cortés, como parte del diálogo con las fuerzas partidistas previo a la discusión de la reforma eléctrica.

Fue el pasado martes 31 de mayo cuando el líder priista dio a conocer el audio de su conversación con Manuel Velasco, donde el exgobernador de Chiapas supuestamente le advierte que "si no jalabas se van a ir con todo", por lo que "sería mejor platicar las cosas".

"La verdad él me dijo: 'mira, yo no lo quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo, yo estoy en una situación de la chingad$, pero pues está pasando esto, yo no he podido hablar con él, yo sé que es tu amigo, pero por lo menos le quiero avisar, porque ya son cosas que no dependen de mí'", relató Velasco citando lo dicho por "el número 2", que sería Adán Augusto.

En una rueda de prensa, Alejandro Moreno acusó que el gobierno de AMLO emprendió una persecución en su contra por haber frenado la reforma eléctrica, atribuyendo a eso la filtración audios suyos por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, los cuales lo implican en presuntos actos de corrupción.