"Creen que se reparten como papitas": Lilly Téllez estalla contra Morena por desabasto de medicamentos

Pese a todo, el presidente no proporcionó ninguna fecha para poner fin al desabasto de medicamentos en México, sino que únicamente reafirmó su compromiso por garantizar la distribución gratuita de los fármacos en los hospitales públicos.

"No debe haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos", dijo en respuesta a las declaraciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, a quien regañó en la Mañanera de ayer.

Sin embargo, el presidente reconoció que el desabasto todavía no se resuelve, aseverando que no debe haber excusas ante este problema.

"El problema empeoró por la decisión presidencial sin sustento jurídico de vetar del mercado a las 3 distribuidoras más importantes de medicamentos. El gobierno no entendió que estas distribuidoras compraban el medicamento a otras farmacéuticas y resolvían la logística", detalló el analista.

Explicó que el problema inició cuando la Secretaría de Hacienda propuso la centralización de la compra de medicamentos a través de una reforma presentada por Mario Delgado, dirigente de Morena, por petición del presidente López Obrador, y pese a recurrir a la UNOPS, el problema no se ha resuelto.

Raúl Durán Periodista

