Creo que los matones no deben ir a la fiesta: Jorge Ramos replica a AMLO por respaldo a Cuba

México.- El periodista Jorge Ramos respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este último exhibiera una publicación en La Mañanera, criticando la opinión del presentador de noticias.

Mediante un video publicado en Twitter, Jorge Ramos agradeció a AMLO el tono de sur repuesta, indicando que el tema sobre los países que ha defendido es para un amplio debate, sobre todo en la postura que México debe tomar al respecto.

Sin embargo, aclaro que, por ningún motivo, el Gobierno de México “puede aliarse, defender o seguir el ejemplo de brutales dictaduras como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, pese a la postura que el presidente Andrés Manuel ha fijada al advertir que no asistirá a la Cumbre de las Américas si se excluye a estos países.

Jorge Ramos reiteró que esta no será su opinión, sino lo que se sabe respecto a los presos políticos que estas naciones mantienen, mismos que han sido registrados y expuestos a través de Amnistía Internacional.

“Lo dicen los reportes a la violación de derechos humanos por los prisioneros políticos”, mencionó el comunicador.

Por último, Ramos puntualizó en la diferencia que mantiene con la opinión de AMLO respecto a la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre que se realizará el próximo mes de junio en la ciudad de Los Ángeles.

“Señor presidente, seguimos sin estar de acuerdo, creo que los matones no deben ir a la fiesta”, finalizó su video.

AMLO lo exhibe

Durante su conferencia matutina, AMLO exhibió una publicación de Jorge Ramos, donde el periodista criticaba que el mandatario mexicano respaldara a gobiernos que consideró como represores liderados por dictadores.

Al leer la publicación de Jorge Ramos, el presidente Andrés Manuel mencionó que no es que no quiera asistir a la cumbre organizada por el gobierno de Joe Biden, sino que busca defender la independencia de otras naciones.

“No es que no quiera, es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? (…) ¿Quiénes somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores a unos y no a otros?”, mencionó el mandatario federal.