"Creo que va a ser una gozada": Loret de Mola se burla de la visita de AMLO a Cuba

México.- El periodista Carlos Loret de Mola se burló de la visita de AMLO a Cuba como parte de su gira por Centroamérica, considerándola "un momento histórico para la izquierda mexicana" por la "inspiración" que la isla dio al morenista.

En su columna de opinión publicada el 6 de mayo de 2022, Loret de Mola recordó que la noche del sábado 7 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador llegará a Cuba y permanecerá allí hasta muy tarde el domingo.

En tono de burla, el periodista expresó que hoy están en el gobierno de México quienes "aprendieron a ser rebeldes con playeras del Ché Guevara", inspirados y arropados por Cuba.

"Los que aprendieron a ser rebeldes con playeras del Ché Guevara y canciones de Silvio Rodríguez, hoy son el gobierno. En los momentos más desérticos de la lucha, Cuba los inspiró, Cuba los financió, Cuba los arropó, Cuba los invitó. Hoy han conquistado el poder", dijo Loret sobre AMLO y su visita a Cuba.

El periodista de Latinus aseguró que Cuba es "el modelo perfecto" para el presidente López Obrador, pues en la isla "no hay oposición", "no hay prensa libre", civiles o empresarios que no estén "sometidos al régimen" bajo el mando de los militares.

A falta de "libertad", según Loret, en Cuba "sobra poesía" y trova; con la corrupción racionada y repartida como la comida, mientras la narrativa se empeña en culpar al "imperialismo yanqui".

"Y la corrupción -como la comida- está racionada, repartida y organizada desde el gobierno: a los de arriba les toca más, a los de abajo sólo les salpican las migajas. ¿Resultados, desarrollo, crecimiento? No hay ninguno, pero de nada tiene la culpa el régimen: todo es culpa del imperialismo yanqui", aseveró.

Loret de Mola se dijo muy interesado por ver qué sucederá en la visita de AMLO a Cuba, imaginando que "la dictadura" lo recibirá "como el alma mater que reconoce al alumno con los máximos honores" y con el "orgullo de quien ve encumbrarse a un hijo".

También especuló sobre cuáles podrían ser las actividades del presidente de México en la isla, las cuales de una u otra manera serían propaganda en favor de Cuba, el gobierno de AMLO e incluso contra Estados Unidos.

"¿Le llevarán a una escuela para que López Obrador postule que el cubano es el modelo a seguir? ¿Lo llevarán a un hospital para que de ahí declare que México tiene mucho que aprender de la isla? ¿Lo llevarán a los campos de café o de tabaco para que diga no se qué de Sembrando Vida?", preguntó.

Loret de Mola resaltó que La Habana "tiene otro peso" que La Mañanera, y a manera de burla imaginó que la visita de AMLO a Cuba sería amenizada con canciones de trova cubana, "la banda sonora de la película épica de la izquierda mexicana".

"Ya casi es la visita a Cuba. Creo que va a ser una gozada", concluyó Loret sobre la gira de AMLO.

El pasado 5 de mayo el presidente López Obrador inició su gira por Centroamérica y el Caribe que se extenderá hasta el 9 de mayo. Como parte de la gira, el mandatario mexicano visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, donde supervisará los programas de cooperación y desarrollo que mantiene México con dichos países.