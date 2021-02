Crimen organizado, al acecho de vacunas y pruebas para Covid-19 en México

México.- Los focos rojos han comenzado a encenderse. El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) de México ha denunciado públicamente la intromisión del crimen o delincuencia organizada de México en temas relacionados a la venta de vacunas apócrifas Covid-19, así como pruebas rápidas falsas para detectar al virus.

Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México informó sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la farmacéutica Moderna.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de seguridad nacional, indicó que es muy posible que el mercado negro de productos sanitarios en torno a la pandemia incremente, sumado al tema de la vacuna, por lo que consideró que las autoridades deberán estar alertas para identificarlos.

En tanto, José Luis Sánchez Salas, químico farmacobiólogo, alertó que consumir este tipo de productos apócrifos o robados puede generar un problema no solo en la persona que los adquiere, sino en el resto de la población, al generar una falsa inmunidad.

Debate encontró además en la red social de Facebook la venta de productos supuestamente coadyuvantes ante el Covid-19, como el Remdesivir o productos de origen natural, entre otros.

Mercado negro

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), destacó en entrevista para Debate que es posible que grupos delictivos en México, dedicados a la producción y venta de drogas sintéticas, como el fentanilo, pasen a opciones de venta y producción ilegal de medicamentos y vacunas supuestamente relacionadas al Covid-19:

"Es posible que quieran importar materiales apócrifos, vacunas apócrifas, supuestamente siendo vacunas reales. Es probable que eso suceda, por eso es que hay que levantar las señales de alerta, todas las autoridades, sobre este tipo de material", destacó.

Aunque el experto en temas de seguridad nacional aclaró que desconoce si existe ya esta red, reafirmó que debe ser una alerta, porque dichos grupos de percusores químicos en México sí tienen contacto con laboratorios que están produciendo el fentanilo de manera ilegal en lugares como China y la India.

Rodríguez Sánchez Lara detalló que la Interpol desde el inicio de los primeros meses de la pandemia había alertado de la posibilidad de varios casos de delitos transnacionales, pudiendo ser la creación de un mercado negro de medicamentos, de material médico y ahora se suma el tema de las vacunas.

Añadió que las autoridades tienen que tener cuidado en dos sentidos: de un mercado negro de vacunas reales o un mercado negro de vacunas apócrifas.

"Son los dos grandes riesgos que enfrenta la comunidad internacional y los Gobiernos nacionales, locales, para evitar que suceda esto, porque puede tener efectos perniciosos", expuso.

Entre dichos efectos, está generar un mercado ilícito muy lucrativo para los delincuentes, y a su vez generar una falsa inmunidad de las personas que tomen los medicamentos falsos, así como el impacto negativo sobre su salud.

Pero ¿qué provoca que crezca el mercado negro en crisis sanitarias? Gerardo Rodríguez Sánchez Lara indicó que en la teoría de la economía de la delincuencia organizada, hay tres factores importantes que explican que esto pueda suceder sin ningún problema: la escasez, la necesidad y el control.

Cuestionado sobre si las autoridades en México deberían implementar una estrategia única para este tipo de delito, el académico indicó que una primera acción que ya está llevando a cabo el Gobierno de México es el control de los puertos y de las aduanas.

La Secretaría de Marina está ayudando a controlar y supervisar la administración y la seguridad de los puertos frente a este problema. "Creo que la Secretaría de Marina debe poner mucha atención en embarques que sobre todo vengan de material apócrifo, de pruebas, vacunas y medicamentos, provenientes sobre todo de China y de la India".

Sobre la posibilidad de que los delitos relacionados con la salud y la pandemia de Covid-19 causan otro tipo de violencia, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara dijo a Debate que podría causar algunos brotes de discordia, de malestar de la población, cuando sepa que llegan las vacunas, porque hay una necesidad de ellas para regresar a la normalidad: "Yo solamente vería posibles brotes de manifestaciones contra la escasez y la vacunación selectiva que se está dando esto", comentó.

Por lo anterior, destacó que es muy importante que no se politice la aplicación de la vacuna, que se eviten casos de uso de influencia política y económica para aplicar dicho medicamento en algún sector de la población o personas en lo individual, sin estar en la lista del protocolo de vacunación que estableció el Gobierno.

Denuncias

Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) de México, denunció que el crimen organizado se ha aprovechado con campañas falsas de vacunación y la venta de vacunas ilegales en México que ponen en riesgo la salud de la población y muestran hasta dónde llega su capacidad de organizar negocios fraudulentos: "Se dio con la vacuna de la influenza, con las pruebas Covid, y ahora con la vacuna de Pfizer, lo que pone en serio riesgo la salud de la población", señaló a EFE.

El fraude, detectado principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo y Tijuana, consiste en la venta de vacunas apócrifas contra la Covid-19 a través de redes sociales y páginas de internet ilegales. Pfizer ya alertó el pasado 6 de enero en su cuenta oficial de Twitter que la vacuna de Pfizer/BioNTech para la COovid-19 no está a la venta en ningún canal privado por el momento.

El laboratorio confirmó que se han detectado algunos sitios y números telefónicos que no pertenecen a Pfizer, donde terceros ofrecen a la venta la vacuna. «Esta información es falsa», reafirmó.

Sapién Santos destacó que, lamentablemente, la compra de medicamentos e insumos de forma ilegal no es algo nuevo en México: "Más de 8 millones de personas en el país consumen medicamentos robados, lo que provoca pérdidas de unos 1000 millones de pesos (50.3 millones de dólares) anuales", agregó.

Medicamentos en redes sociales

Debate encontró en redes sociales como Facebook la venta de algunos medicamentos que actualmente se utilizan para Covid-19, como la Ivermectina y el ácido ascórbico; además de la venta de productos que no están autorizados para su uso contra el virus en México y que se ofrecen supuestamente de laboratorios de Estados Unidos, como el Remdesivir.

Cabe destacar que la Cofepris ha negado dos veces el permiso a farmacéuticas para usar Remdesivir como tratamiento Covid-19; mientras la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos ha permitido utilizar el Remdesivir como tratamiento contra el SARS-CoV-2, solo estableciendo que el fármaco puede reducir la hospitalización de tres a cuatro días.

A pesar de estos panoramas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado su postura y ha publicado la recomendación condicional de que no se utilice Remdesivir en pacientes hospitalizados, independientemente de la gravedad de la enfermedad, ya que actualmente no hay pruebas de que Remdesivir mejore la supervivencia y otros desenlaces en esos pacientes.

El Remdesivir se usa comúnmente para apacientes con artritis reumatoide. Este producto puede tener un precio hasta de 70 mil pesos en el mercado negro.

Remdesivir inyectable es comercializado en México por redes sociales, aun cuando no está autorizada su venta. Otros productos también vendidos son ivermectina y tratamientos de origen natural.

Además, Debate encontró el ofrecimiento de otros productos de origen natural como coadyuvantes ante el virus SARS-CoV-2, como el hydrotene y el dióxido de cloro. Obtener estos productos está al alcance de un mensaje por Facebook.

Efectos secundarios

Carlos Rius Alonso, académico del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química, alertó recientemente que el dióxido de cloro, comercializado como solución mineral milagrosa y opción para el tratamiento de la Covid-19 y otros padecimientos, provoca efectos adversos a la salud, como cambios en la actividad eléctrica del corazón, que puede llevar a ritmos cardíacos anormales, así como baja presión arterial; insuficiencia hepática aguda, vómitos y diarreas severas.

Estas reacciones dependerán de la cantidad de sustancia ingerida.

Falsa inmunidad

José Luis Sánchez Salas, doctor en Ciencias con especialidad en microbiología por el Instituto Politécnico Nacional,

El también académico de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) explicó que cuando se tiene a una persona que es sensible, en pocos días puede entrar una situación de riesgo y puede morir.

Respecto al uso de vacunas falsas o incluso quizá vacunas robadas, indicó que un punto importante es que ya han aparecido reacciones adversas o efectos secundarios en las que actualmente se están distribuyendo.

Por lo tanto, advirtió que cuando no se tiene verificado qué es lo que va a pasar, también pueden entrar en riesgo personas o fallecer por el componente de la vacuna o del producto que le estén administrando: "Si no tienen una vigilancia cercana con un grupo de salud, con los médicos, las personas pueden fallecer, de hecho aun con una observación cercana existe un riesgo, es muy bajo, al menos con las personas que se están administrando", comentó.

Sánchez Salas, con especialidad además de químico farmacobiólogo, puntualizó que si a esas vacunas a las que acceden ni siquiera son vacunas, pueden tener riesgos muy grandes, porque la población y la gente que las administra podrían pensar también que ya están sanos, pero no es cierto.

"Aparte de perder la parte económica, el riesgo a la salud es grande. Y se llega tener ese riesgo, incluso pensando que quizá ya con la vacuna puede ir a cualquier lugar, no importa si hay gente contagiada o no, va uno, y entonces adquiere la infección. Puede, dependiendo de la situación de la persona, enfermarse y entrar en situaciones graves o dispersarla a familiares", advirtió.

Alertas sobre vacunas

La Cofepris de México informó en un comunicado que recibió informes sobre la venta la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la farmacéutica Moderna a través de las redes sociales, lo que calificó de ilegal, y recordó que en México la aplicación de la vacuna contra el coronavirus es gratuita, de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación, establecida por la Secretaría de Salud:

"La vacuna contra Covid-19 de la empresa Moderna TX, Inc. por el momento no está autorizada en México", asentó la Cofepris, y acusó que cualquier vacuna contra el coronavirus que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales o puntos de venta en México, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

El organismo pidió a los ciudadanos que si conocen algún establecimiento, hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, realicen la denuncia sanitaria en el sitio de internet de Cofepris: gob.mx/cofepris

Robos

Ante este escenario, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa consideró importante establecer un control social severo para quien sustraiga de forma indebida una o más vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas de salud o que formen parte del Programa de Vacunación Universal.

Cabe destacar que, en octubre del 2020, el IMSS informó de la sustracción de vacunas contra la influenza tipo A y B, y posteriormente se encontraron a la venta en Internet.

El legislador del PRD enlistó una iniciativa para reformar el artículo 462 bis 1 de la Ley General de Salud, a fin de imponer hasta diez años de prisión y una multa de hasta tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización a quien robe estos fármacos.

Si quien comete este delito es una persona del servicio público, Mancera Espinosa demandó una pena de hasta quince años de cárcel. Esta iniciativa deberá ser analizada por la Cámara de Senadores para considerar su aprobación.

Difícil de controlar

En medio de este panorama y ante el sugimiento de nuevas cepas, José Luis Sánchez Salas, dijo que la variedad del SARS-CoV-2 que encontraron en Reino Unido, B117, hasta ahora ha demostrado que es muy infecciosa y más rápida que las cepas originarles.

En ese sentido, dijo que los laboratorios de las vacunas que se están administrando contra el virus dicen que sí pueden controlar esta infección, pero en el caso de las que sean apócrifas o que no son válidas, advirtió que podrían no ser útiles, no servir para nada.

Actualmente, indicó que la pandemia y el comportamiento del Covid-19 son muy serios, y así debería verlo la ciudadanía. De hecho, para el especialista, debido a las medidas que se relajaron en diciembre, de no quedarse en casa y convivir con familiares y amigos, se incrementaron los casos en todo el país.

"Si nosotros no tomamos en cuenta estas características, mucha gente va a seguir muriendo, y eso no es nada bueno. Cuando vemos las noticias y que murió mucha gente en muchos lugares, pero mientras no nos toque a nosotros, realmente no nos damos cuenta de la importancia de eso, nos damos cuenta cuando un familiar cercano fallece", lamentó.

También hizo hincapié en la situación de los jóvenes que piensan que a ellos no les pasa nada con el virus, destacando que hay jóvenes que tienen ciertos factores de riesgo y que ellos también pueden entrar en una situación grave y fallecer: "Es un momento importante de que la gente haga conciencia de que no debe usar reactivos apócrifos, vacunas que no están legalmente autorizadas, y tratar de seguir las recomendaciones que ya todo mundo sabe que tiene que seguir", expuso.

El especialista explicó además para Debate que acceder a una prueba rápida de Covid-19 que no funcione puede dar una idea falsa de buena salud y seguridad sin embargo, explicó que si se tiene un proceso infeccioso, debido a esos resultados se podría tomar el padecimiento como cualquier otro resfriado.

El problema de ello —indicó— es que durante ese periodo se empieza a distribuir el virus con los que están alrededor, como familiares, amigos, etcétera: "Ese es el problema más grave", reafirmó. Recomendó quedarse en casa lo más posible y usar mascarilla para evitar los contagios.

El Dato

Ni seguras ni reales

La ONU emitió una alerta por proliferación de estafas de internet con la venta de vacunas en el mundo. "Creo que muchas de esas vacunas no existen en absoluto. Es un fraude en sentido estricto: si lo compras, no recibes nada. Es una forma muy fácil de intentar ganar dinero", dijo Neil Walsh, el principal experto en ciberseguridad de la ONU. Añadió que además es un forma de obtener datos personales, que posteriormente pueden ser utilizados para fines lucrativos y sin autorización.