Critica AMLO a diputados de Morena  

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que algunos diputados de Morena hayan votado contra la reforma educativa, igual que como lo hicieron los de partidos conservadores.

"Votaron algunos diputados maestros igual que como votaron los diputados de los partidos conservadores, ahí se unieron con los fifís, afortunadamente la mayoría entiende de que nosotros tenemos palabra", dijo en este Municipio de Oaxaca.

"Dije que se iba a cancelar la mal llamada reforma educativa y voy a cumplir, estoy cumpliendo, pero saben que algunos pensaban que no íbamos a cumplir o desean con toda su alma que le quedemos mal al pueblo, se van a quedar con las ganas, no somos lo mismo, repito, a mí me pueden llamar peje pero no soy lagarto", indicó.

El jueves en la madrugada el Congreso avaló la cancelación de la reforma educativa, con el voto en contra de ocho diputados de Morena.

López Obrador arribó a este Municipio para anunciar las ventajas del Proyecto Transístmico; no obstante, en Matías Romero un grupo de comuneros realizó una marcha para oponerse a ese plan de desarrollo.