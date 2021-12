Critica Loret de Mola la "purificación exprés" de Santiago Nieto y Arturo Herrera tras desplantes de AMLO

"Ahora resulta que, después de que el presidente lo humilló públicamente al retirarle la nominación a la gubernatura del Banco de México, Arturo Herrera tiene todos los talentos que no tenía hace dos semanas", criticó Carlos Loret.

Loret de Mola recordó que hasta hace unas semanas esos mismos sectores de la sociedad consideraban al exsecretario de Hacienda como un simple "tomador de notas de la voluntad presidencial, un funcionario público de perfil mediano que no tenía personalidad ni voz propia, un secretario de Hacienda incapaz de decirle que no a su jefe", es decir, al presidente López Obrador.

En su columna de opinión publicada este miércoles, Loret de Mola consideró que tanto opositores como críticos de AMO están "cayendo en el mismo error que él" al dotar de virtudes que antes no tenían el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), Santiago Nieto, y el exsecretario de Hacienda , Arturo Herrera.

Raúl Durán Periodista

