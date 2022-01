Critican a AMLO por defender vida de lujos de su hijo José Ramón en Houston

"En el asunto del matrimonio, pue ahí está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales", puntualizó AMLO ante las cuestionamiento sobre la falta de austeridad.

Sobre la polémica, el presidente López Obrador explicó que la esposa de su hijo, Carolyn Adams, "tiene dinero", asegurando que no hay influyentismo en su gobierno ni se entregan contratos a familiares, ante el supuesto nexo entre el gobierno federal y las empresas petroleras de la familia de la nuera.

"Creo ya quedó clara la lógica imperante: el dinero no es malo en sí mismo sino que lo tengan sus rivales ", declaró el comunicador en su cuenta de Twitter.

Las críticas por la defensa de AMLO a la vida de lujos de José Ramón López Beltrán no cesaron ahí, pues el periodista Pascal Beltrán del Río , director editorial de Excélsior, también reaccionó criticando la contradicción.

López Obrador recordó que Brozo tuvo "la gentileza" de avisarle sobre los videoescándalos de René Bejarano, su exsecretario particular, un día antes de que estallara la polémica.

La declaración del comediante se dio luego de que el mandatario aseguró que Brozo antes "no era así", pues tenía "preparación" e incluso era "más inteligente que Loret de Mola".

" Hipocresía de criticar Casa Blanca pero no Casa de Houston Hipocresía de denunciar conflictos de interés de Peña Nieto/Angélica Rivera pero ignorarlos dentro de la 4T Hipocresía de condenar aspiracionismo de los ajenos, pero justificarlo para los propios Hipocresía de estigmatizar aspiración a una vida mejor, pero defenderla cuando de su familia o allegados del gobierno se trata Hipocresía que la corrupción dentro de la 4T sea “aportación” ", enumeró la periodista tras la polémica por el hijo de AMLO.

"Pues otra vez el presidente López Obrador me insultó y calumnió, pero NO DESMINTIÓ UNA SOLA PALABRA del reportaje sobre las casonas y los lujos de su hijo", escribió Loret en su cuenta oficial de Twitter, compartiendo de nuevo el reportaje que desató la polémica.

Raúl Durán Periodista

