Critican a Marcelo Ebrad por confundir cargo de ministro alemán

Ciudad de México.- Llamarle Canciller al Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania le ganó al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, duras críticas en Twitter.

Después de su reunión con el Ministro Heiko Maas, el titular de la SRE publicó un tuit donde lo identificó con el cargo oficial de Angela Merkel.

"La canciller de Alemania es Angela Merkel, ese es el ministro de asuntos exteriores.", tuiteó @jorgeacast.

"De no creerse que se confunda este funcionario. Ya las credenciales del Colmex no so son garantía", señaló @lamonse.

En Alemania, la función de los secretarios de Estado la cumplen ministros y el Canciller es nombrado por el Poder Legislativo a propuesta del Presidente.

"Neta Marcelo??? Es tu chamba y no sabes o no quieres distinguir qué Alemania tiene canciller mujer", lamentó @lakrncia.