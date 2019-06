Critican a Peña Nieto tras bailar cumbia con Tania Ruiz

México.- El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto recibió duras criticas luego de que se filtrara un video de él bailando una cumbia con su nueva novia Tania Ruiz.

De inmediato el video se viralizó, incluso las criticas contra Peña Nieto no se hicieron esperar y lo señalaron de ser una persona que no sabe bailar cumbia.

Al son de la musica el ex mandatario priista invitó a Tania Ruiz a la pista de baile para juntos moverse al ritmo de la famosa canción "17 años" interpretada por los Ángeles Azules.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

En el video se puede ver como Peña Nieto primero intenta bailar con una mujer, que al igual que él invitan a que Tania se ponga de pie y bailen dicha canción.

Enrique Peña Nieto

El material tiene una duración de solo 1 minuto con 13 segundos y bastó para dejar que lo suyo, lo suyo no es el baile.

Entre las criticas que más se hicieron notar está la que dice: "Creo que lo que molesta es el cinismo de este señor!!! Dejó al país en una situación terrible y ahí está el hombre, como si nada... cero conciencia...eso es lo que enchila!", escribió el usuario @moninaf.

Creo que lo que molesta es el cinismo de este señor!!! Dejó al país en una situación terrible y ahí está el hombre, como si nada... cero conciencia...eso es lo que enchila! ������ — Mónica F (@moninaf) June 20, 2019

Otro más "Así baila un hombre que sabe que no va a pisar la cárcel.", dijo @porkesoymujer, comentario que tuvo una reacción la cual fue: "Ni para el baile sirve éste delincuente #CarcelACorruptos".

Ni para el baile sirve éste delincuente#CarcelACorruptos — Pocahontas Babe ♛ (@PokahontasBabe) June 20, 2019

@FuturosArmando escribió: "Le enseñaron a robar, pero no a bailar". Y @RackoDza02 contestó "Así se divierte después de ver qué no pasará a la historia como el presidente más pend... de la historia..... y que sus decisiones al final no fueron las peores!!! Al final siempre habrá alguien peor!!".