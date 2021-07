Critican a Yeidckol Polevnsky por apoyar al Presidente de Cuba y ser capitalista

México.- Yeidckol Polevnsky exlíder nacional de Morena y ahora Consejera Nacional del partido se volvió el centro de críticas luego de manifestará su apoyo a la "Revolución Cubana" y al presidente de esa nación Miguel Díaz-Canel.

Así lo manifestó Polevnsky a través de una publicación en Twitter en la que, junto con un video de protesta pacífica, la delegada escribió "Ni un paso atrás, con la Revolución Cubana "Hasta la Victoria Siempre".

Tunden a Polevnsky por incongruente al apoyar la revolución cubana

Tras ello decenas de usuarios en redes sociales la tacharon e incongruente ya mencionaron que es fácil aplaudir el socialismo ajeno mientras se vive con todas las comodidades y gasta dinero en ropa de Louis Vuitton y Carolina Herrera.

Ya que algunos usuarios recordaron aquel momento en el que la exlíder de morena fue sorprendida en Palacio de Hierro de la Ciudad de México con bolsas de la marca Carolina Herrera, en un momento que la Cuarta Transformación decía profesar un periodo de austeridad.

Por lo que, ante ese antecedente y su reciente comentario, los usuarios no se contuvieron y atacaron a Polevnsky tachandola de incongruente al defender la Revolución y mencionar que claramente "no se va a vivir a Cuba porque allá no podrá vestir con ropas de diseñador.

Usuarios recordaron los gustos exentricos de Yeidckol Polevnsky

"¿Qué bonito es ver la revolución cubana desde tu residencia verdad? ¿Por qué no te fuiste a vivir como vive una familia cubana cotidianamente o a Venezuela? ¿Es acaso que allá no hay boutiques de Carolina Herrera? Maldita simuladora y comunista de ocasión", respondió un usuario a Yeidckol Polevnsky.