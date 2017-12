Critican aspirantes independientes corrupción de partidos

Ciudad de México (EFE).- Distintos aspirantes a concurrir como candidatos independientes en las elecciones mexicanas del 2018 criticaron hoy la corrupción de los partidos y los excesivos requisitos establecidos por el órgano electoral para presentarse a los comicios.

"No hay democracia sin partidos políticos, pero no hay peor momento para una democracia que tener los partidos que tenemos ahora", dijo el aspirante a candidato presidencial Armando Ríos Piter en un foro organizado por una asociación de abogados en la capital mexicana.

El aspirante ha logrado reunir 300.000 firmas de las más de 800.000 que debe presentar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) antes del 19 de febrero para poder concurrir en las presidenciales de julio del próximo año.

Tenemos que apostar por una nueva forma de hacer política, por la conciencia de la gente, el compromiso por hacer las cosas diferentes y en particular, apostar por los ciudadanos.. #ForoNacionalDeIndependientes pic.twitter.com/dYFAuGguFH

Este sistema de recogida de firmas, que afecta a los aspirantes independientes a cualquier elección, es "inconstitucional", según denunció el aspirante a senador independiente Jorge Eduardo Pascual, quien por ello presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia.

Los aspirantes a candidatos independientes no solo denuncian la elevada cantidad de firmas que deben recoger, sino también el sistema que se usa para reunirlas.

El proceso requiere de un moderno teléfono celular que tenga instalada una aplicación del INE, luego fotografiar la credencial de elector del firmante y mandarla a órgano electoral en un trámite que puede llegar a durar unos 15 minutos.

Quien sí que ha logrado recabar las firmas necesarias para presentarse como candidato independiente a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México es Xavier González, quien anunció que si gana "limpiará la podredumbre que han dejado los partidos".

"Hay un contubernio entre autoridad y crimen organizado. Por supuesto no van a atacar la delincuencia si son sus socios", denunció.

Ante las voces que especulan sobre la creación de un partido de candidatos independientes, el aspirante a senador Gustavo Uruchurtu recordó que "cada uno apuesta por su proyecto personal y sigue su propia conciencia, por eso no podemos hablar de un partido de independientes".

Muchos de los aspirantes han militado alguna vez en partidos políticos, como Demetrio Sodi, que pasó por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el conservador Acción Nacional (PAN).

"La mayoría hemos participado en partidos políticos. Yo me salí porque no acepto que me digan cómo tengo que votar", explicó Sodi, quien ahora aspira a ser alcalde.